Христос родился: поздравления с Рождеством в картинках и открытках

Сочельник – хорошая возможность поздравить друзей, знакомых и близких.

Украинские верующие вместе со всем православным миром сегодня отмечают Сочельник – один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению на свет Иисуса Христа.

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В этот вечер принято накрывать праздничный стол и собираться в семейном кругу, а также поздравлять всех с рождением Спасителя.

В храмах вечером начинаются праздничные богослужения, а с первой звездой по домам начинают ходить колядники.

Сочельник – хорошая возможность поздравить друзей, знакомых и близких. Лучшие поздравления с Рождеством несложно найти в сети.

Христос родился – поздравления

На Сочельник и Рождество в Украине принято использовать праздничное приветствие «Христос родился!». В ответ обычно отвечают «Славим его».

Приветствие может немного отличаться в зависимости от региона. На западной Украине распространенная форма приветствия – «Христос ся рождає! – Славімо його».

Христос родился – стихотворение

В сети можно найти множество стихов с поздравлениями на Рождество.

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

-Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

-Христос народився! Славіте Його!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх -

з різдвом Христовим вас усіх!

***

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

Христос родился – открытка