Христос родился: поздравления с Рождеством в картинках и открытках
Украинские верующие вместе со всем православным миром сегодня отмечают Сочельник – один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению на свет Иисуса Христа.
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В этот вечер принято накрывать праздничный стол и собираться в семейном кругу, а также поздравлять всех с рождением Спасителя.
В храмах вечером начинаются праздничные богослужения, а с первой звездой по домам начинают ходить колядники.
Сочельник – хорошая возможность поздравить друзей, знакомых и близких. Лучшие поздравления с Рождеством несложно найти в сети.
Христос родился – поздравления
На Сочельник и Рождество в Украине принято использовать праздничное приветствие «Христос родился!». В ответ обычно отвечают «Славим его».
Приветствие может немного отличаться в зависимости от региона. На западной Украине распространенная форма приветствия – «Христос ся рождає! – Славімо його».
Христос родился – стихотворение
В сети можно найти множество стихов с поздравлениями на Рождество.
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
-Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
-Христос народився! Славіте Його!
***
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх -
з різдвом Христовим вас усіх!
***
У вечір цей різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
***
Хай в році новім,
При святому Різдві,
Всі мрії сповняться -
Давні й нові!
Як тим пастухам,
Хай Вам ангел щоднини
Приносить до дому
Приємні новини!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!