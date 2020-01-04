Рождество 2020: самые лучшие колядки на украинском и русском языках
Исполнение колядок – одна из традиций, без которой невозможно представить Рождество.
Читайте такжеМеню на Святую вечерю 2020: 12 постных блюд на Святой ужин, рецептыКолядка – это маленький рассказ о величайшем событии и прославление главных лиц той ночи, которая принесла радостную весть о рождении Иисуса Христа.
У колядок нет авторов, и их тексты многим кажутся литературно неграмотными, но праздник без них явно был бы не таким ярким и запоминающимся.
УНИАН собрал для вас тексты самых популярных колядок на двух языках.
Колядки на украинском языке
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
***
Ой коляда, колядиця!
Дайте маку і кутиці.
Як не дасте, одкажіте,
Моїх ніжок не знобіте.
Мої ніжки невеличкі,
Покупіте черевички,
Черевички самітнії,
А пальчики білянії.
Ой коляда, колядень!
Як уночі, так і вдень!
Я уночі не піду,
Бо собачки нападуть,
Колядочки одберуть.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Читайте такжеРецепты вкусных салатов с ананасами на Рождество 2020Ми прибули, господарю,
До вашої хати,
Хочемо Вам, господарю,
Заколядувати!
Приспів:
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали! (2 рази)
А чи знаєш, господарю,
Що Бог народився?
У вертепі на соломці
Сам Ісус явився!
Приспів.
Ми же будем, господарю,
Від вас відходити
І рожденного Ісуса
Будемо просити!
Приспів.
***
Свята ніч, тиха ніч!
Ясність б’є від зірниць,
Дитинонька Пресвята
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б’є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм,
Щоб освободити світ.
Колядки на русском языке
Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
Вам звоночками позвоним
С пожеланьем и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется — дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались
***
Накануне Рождества,
Бежит к нам коляда,
Печь уже топится,
Праздник к нам торопится.
Пирожок не ломай,
Поскорее подавай.
Двоим, троим,
Давно стоим.
Всех сегодня угощай.
Поздравление оправдай.
***
Читайте такжеЛучшие рецепты салатов на РождествоТы, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
***
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки,
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте Колядовщикам!
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин!
Радуйся, радуйся земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из Святого Града.
Радуйся, радуйся земля,
Сын Божий в мир родился.