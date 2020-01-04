Рождество 2020: самые лучшие колядки на украинском и русском языках

УНИАН собрал тексты самых популярных колядок на двух языках.

Исполнение колядок – одна из традиций, без которой невозможно представить Рождество.

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У колядок нет авторов, и их тексты многим кажутся литературно неграмотными, но праздник без них явно был бы не таким ярким и запоминающимся.

УНИАН собрал для вас тексты самых популярных колядок на двух языках.

Колядки на украинском языке

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Ой коляда, колядиця!

Дайте маку і кутиці.

Як не дасте, одкажіте,

Моїх ніжок не знобіте.

Мої ніжки невеличкі,

Покупіте черевички,

Черевички самітнії,

А пальчики білянії.

Ой коляда, колядень!

Як уночі, так і вдень!

Я уночі не піду,

Бо собачки нападуть,

Колядочки одберуть.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

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До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Приспів:

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали! (2 рази)

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Приспів.

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Приспів.

***

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б’є від зірниць,

Дитинонька Пресвята

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб освободити світ.

Колядки на русском языке

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Хорошо вам пусть живется,

Все, что хочется — дается,

Чтобы мысли вдохновляли,

А мечты всегда сбывались

***

Накануне Рождества,

Бежит к нам коляда,

Печь уже топится,

Праздник к нам торопится.

Пирожок не ломай,

Поскорее подавай.

Двоим, троим,

Давно стоим.

Всех сегодня угощай.

Поздравление оправдай.

***

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Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

***

Коляда, коляда,

Ты подай пирога,

Или хлеба ломтину,

Или денег полтину,

Или курочку с хохлом,

Петушка с гребешком!

Отворяйте, хозяева, сундучки,

Вынимайте пятачки!

По копеечке давайте Колядовщикам!

***

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин!

Радуйся, радуйся земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из Святого Града.

Радуйся, радуйся земля,

Сын Божий в мир родился.