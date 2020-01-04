Лучшие рецепты салатов на Рождество

Подборка самых вкусных салатов для Рождественского стола.

Близится Рождество, а значит самое время подумать, какие блюда вы будете подавать к празднику. УНИАН собрал для вас рецепты салатов, которые станут украшением любого стола.

Салат "Цезарь"

300 г курицы (филе),

100 г пармезана,

100 г белого хлеба,

200 г листьев салата,

100 г помидоров черри,

1 зубок чеснока,

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1 ст. ложка оливкового масла,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Соус для салата «Цезарь» включает ингредиенты: 1 яичный желток,

1 ч. ложка горчицы,

2 ст. ложки оливкового масла,

1 ч. ложка лимонного сока,

50 г пармезана,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Как приготовить салат "Цезарь"

1. С хлеба срежьте корочку, а сам хлеб порежьте кубиками.

2. Чеснок пропустите через чесночницу и обжарьте его пару минут в разогретом оливковом масле.

3. Куриное филе порежьте небольшими кусочками и отправляйте к чесноку на сковороду.

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4. Обжарьте курицу, помешивая, 10 минут, в конце посолите и поперчите по вкусу.

5. Уберите с огня курицу, а в ту же сковороду добавьте еще немного масла и обжарьте хлеб, постоянно помешивая, пока он не зарумянится.

6. Приготовьте соус для салата «Цезарь» . Для этого пармезан натрите на мелкой терке. Смешайте яичный желток, оливковое масло, горчицу, лимонный сок, тертый пармезан и хорошенько все взбейте.

7. Листья салата порвите средними кусками. Помидоры черри порежьте на половинки.

8. Выложите на салат обжаренное куриное филе, добавьте помидоры, полейте соусом, сверху потрите пармезаном.

9. Непосредственно перед подачей добавьте в салат «Цезарь» хлебные сухарики.

Сельдь под шубой

Для приготовления 800 граммов салата потребуется около 600 граммов сельди, две картофелины, одна морковь, одна крупная луковица, одна свекла, а также четыре куриных яйца. Заправляется салат майонезом (около 180 граммов).

Важно также иметь под рукой уксус. Луковицу почистить и нарезать тонкими кольцами, залить уксусом и оставить мариноваться. Тем же временем сварить яйца в крутую (варить не менее 10 минут с момента закипания воды).

Очистить сельдь и мелко нарезать ее (либо купить уже нарезанное филе сельди).

Отдельно отварить картофель в мундире, морковь и свеклу (варить около 35 минут, до готовности).

Овощи очистить и мелко нарезать, либо натереть на терке.

Выкладывать салат необходимо на плоском блюде или большой тарелке.

Первый слой выкладывается из картофеля и покрывается майонезом.

Второй слой – измельченная селедка с мелко нарезанным луком.

Сельдь также покрыть майонезом.

Третий слой – перетертые яйца с майонезом.

Четвертый слой – морковь с майонезом.

Пятый слой – свекла с майонезом. Полученное блюдо оставить на несколько часов, дав ему пропитаться. Готовый салат можно украсить по вкусу.

Салат с курицей и грибами

шампиньоны - 250 гр

луковица (средняя) - 1шт.

отварная куриная грудка - 300 гр

отварной картофель (средний) - 3 шт.

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отварные яйца - 3 шт.

сыр полутвердых сортов (например "Гауда") - 100 гр

майонез

соль,

черный молотый перец - по вкусу

растительное масло

Шампиньоны обжарить с луком, посолить, добавить черный молотый перец. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.

Куриное мясо нарезать кубиками. Выкладывать слоями, промазывая каждый майонезом. 1 слой - картофель 2 слой - курица 3 слой - грибы с луком 4 слой - яйца 5 слой - сыр

Салат "Охотники на привале"

200 гр куриного мяса мелко порезать

1 кочан пекинской капусты нашинковать

1 морковь сырая на крупной терке

1 ст л хрена

майонез, соль по вкусу

Оливье

В состав классического салата оливье входят 400 г мяса или колбасы, 5 картофелин среднего размера, 5 яиц, 4 соленых огурца, банка зеленого горошка, 2 средние луковицы и 200 мл майонеза. Классический расчет картофеля и яиц прост - их должно быть ровно столько, сколько гостей за столом. В салат можно положить отварную морковь, укроп и зеленый лук.

Сначала отваривают в кожуре картофель и варят вкрутую яйца, а когда продукты остынут, очищают их и режут кубиками. Соленые огурцы с отрезанными хвостиками нарезают брусочками, отварное мясо (говядину, курицу, индейку) измельчают, из банки горошка сливают жидкость, репчатый лук мелко шинкуют. Все ингредиенты смешивают в салатнике и заправляют майонезом. Несмотря на то, что классический оливье готовят именно с мясом, как это было в первоначальном рецепте французского кулинара, докторскую колбасу можно считать вариантом классики.