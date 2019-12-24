Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
УНИАН собрал лучшие стихотворения, пожелания и открытки, которые можно смело использовать для поздравления с наступающим Новым годом родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.
Поздравления с Новым годом в стихах
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Желаю встретить Новый год.
Пусть жизнь цветет,
Пусть сердце бьется,
Не зная горя и забот.
Желаю жизни интересной
И точно выполнить завет –
Прожить весь этот год чудесно
И встретить сотню новых лет.
***
Снежинки белым хороводом
Кружатся в новогодний час,
С 2020-м годом
Сердечно поздравляю вас!
Пусть магия нулей и двоек
Откроет вечных тайн покров,
Пусть каждый будет смел и стоек,
Удачлив, весел и здоров!
***
Слов душевных, мыслей трезвых,
Ярких, как гирлянда, дней!
Нервов крепких, сил железных,
Чувств пьянящих, как портвейн.
Денег легких, встреч удачных,
Сладких, как конфеты, грез.
Пусть в году приходит чаще
Щедрый, добрый Дед Мороз!
***
Читайте такжеНовый год 2020: что приготовить на праздничный столНехай збудеться все, про що кожен мріє:
Народжений літати в небесах хай літає,
Хто прагне багатства – відшука нехай скарб,
Хто почестей хоче – доб’ється нагород!
Хто хоче одружитися – нехай весілля зіграє,
На пляжі нехай відпускник загоряє,
А якщо екстриму душа чиясь хоче,
Нехай з парашутом летить і регоче!
Щоб в Новому році – лише успіх, не інше,
Щоб стали в рази все ми з вами багатшими!
***
Нехай це свято принесе
Все те, що в житті багато значить!
Бажаю в світлий Новий рік
Добра, здоров’я і удачі!
Нехай веселий сміх звучить,
А серце – щастя заповняє,
І Свинка нехай здійснить
Все, що душа твоя бажає!
Поздравления с Новым годом в прозе
Новый год – время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное — поставить верную цель.
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Пусть в Новом году во всех делах Вы бы находили только пользу и радость, а удача преследовала все 365 дней и настигала в самый подходящий момент! Пусть все беды обходят стороной, а вокруг будут только искренние улыбки и верные друзья!
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Желаю в наступающем году фееричного успеха во всех сферах жизни. Чтобы счастье было твоим постоянным другом, а любовь верной подругой. Пусть здоровье крепчает с каждым днем, а невзгоды исчезают, как снежинки на ладошках.
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Хочу пожелать тебе, чтобы в Новому году все самые смелые и головокружительны планы сбылись в кратчайший срок, чтобы в жизнь пришли сногсшибательные успехи и стремительные достижения. Пусть каждый день наполнится радужными впечатлениями, любовью, поддержкой близких и приятным шелестом крупных купюр в кошельке.
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Скоро Новый год вступит в свои права. Пусть же он завалит вас охапкой сбывающихся надежд, искренних улыбок, оригинальных тостов. Пусть заметёт вьюгой денежных купюр, закружит порошей романтических чувств, заморозит проблемы и согреет страстными поцелуями. Пусть грядущий год будет добрым, прощающим слабости, не ругающим за ошибки, и мгновенно исполняющим все самые сокровенные желания!
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Пусть наступающий праздник принесет тебе только радостные мгновения, заметая белым снегом все заботы, печали и невзгоды уходящего года. Желаю тебе, что бы любовь всегда согревала твоё сердце, душа пела от радости и жизнь засверкала новыми гранями.
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Желаю в Новом году промокнуть под долларовым дождем, побыть в ворохе листопада удач и почувствовать лавину счастья! Пусть в любое время года тебе сопутствует успех, здоровье и благополучие. Получай наслаждение от каждой минуты в Новом году!
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С Новым годом! Я знаю – ты на верном пути. Смело иди вперед и добивайся новых вершин в наступившем году, оставив все ненужное за кормой. Желаю тебе в Новом году потрясающих событий, которые сделают тебя еще более счастливым и уверенным в завтрашнем дне!
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Пусть Новый год будет для тебя очень счастливым: богатым и перспективным, красочным и ярким, мирным и здоровым, волшебным и захватывающим, успешным и удивительным! Пусть он принесет умиротворение, любовь родных и близких, позитив и массу новых идей! Желаю тебе благосклонности судьбы и безграничного счастья в личной жизни. С Новым годом!
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Отменного здоровья вам в Новом году! Пусть ноги будут сильнее, чтобы пройти новые километры, руки – крепче, чтобы удержать новые призы, голова – отчаянней, чтобы покрыться лавровым венцом. И только сердце пусть остается прежним – горячим!