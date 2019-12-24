Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Подборка оригинальных, креативных и прикольных поздравлений с Новым годом.

УНИАН собрал лучшие стихотворения, пожелания и открытки, которые можно смело использовать для поздравления с наступающим Новым годом родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Поздравления с Новым годом в стихах

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Желаю встретить Новый год.

Пусть жизнь цветет,

Пусть сердце бьется,

Не зная горя и забот.

Желаю жизни интересной

И точно выполнить завет –

Прожить весь этот год чудесно

И встретить сотню новых лет.

***

Снежинки белым хороводом

Кружатся в новогодний час,

С 2020-м годом

Сердечно поздравляю вас!

Пусть магия нулей и двоек

Откроет вечных тайн покров,

Пусть каждый будет смел и стоек,

Удачлив, весел и здоров!

***

Слов душевных, мыслей трезвых,

Ярких, как гирлянда, дней!

Нервов крепких, сил железных,

Чувств пьянящих, как портвейн.

Денег легких, встреч удачных,

Сладких, как конфеты, грез.

Пусть в году приходит чаще

Щедрый, добрый Дед Мороз!

***

Читайте такжеНовый год 2020: что приготовить на праздничный столНехай збудеться все, про що кожен мріє:

Народжений літати в небесах хай літає,

Хто прагне багатства – відшука нехай скарб,

Хто почестей хоче – доб’ється нагород!

Хто хоче одружитися – нехай весілля зіграє,

На пляжі нехай відпускник загоряє,

А якщо екстриму душа чиясь хоче,

Нехай з парашутом летить і регоче!

Щоб в Новому році – лише успіх, не інше,

Щоб стали в рази все ми з вами багатшими!

***

Нехай це свято принесе

Все те, що в житті багато значить!

Бажаю в світлий Новий рік

Добра, здоров’я і удачі!

Нехай веселий сміх звучить,

А серце – щастя заповняє,

І Свинка нехай здійснить

Все, що душа твоя бажає!

Поздравления с Новым годом в прозе

Новый год – время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное — поставить верную цель.

***

Пусть в Новом году во всех делах Вы бы находили только пользу и радость, а удача преследовала все 365 дней и настигала в самый подходящий момент! Пусть все беды обходят стороной, а вокруг будут только искренние улыбки и верные друзья!

***

Желаю в наступающем году фееричного успеха во всех сферах жизни. Чтобы счастье было твоим постоянным другом, а любовь верной подругой. Пусть здоровье крепчает с каждым днем, а невзгоды исчезают, как снежинки на ладошках.

***

Хочу пожелать тебе, чтобы в Новому году все самые смелые и головокружительны планы сбылись в кратчайший срок, чтобы в жизнь пришли сногсшибательные успехи и стремительные достижения. Пусть каждый день наполнится радужными впечатлениями, любовью, поддержкой близких и приятным шелестом крупных купюр в кошельке.

***

Скоро Новый год вступит в свои права. Пусть же он завалит вас охапкой сбывающихся надежд, искренних улыбок, оригинальных тостов. Пусть заметёт вьюгой денежных купюр, закружит порошей романтических чувств, заморозит проблемы и согреет страстными поцелуями. Пусть грядущий год будет добрым, прощающим слабости, не ругающим за ошибки, и мгновенно исполняющим все самые сокровенные желания!

***

Пусть наступающий праздник принесет тебе только радостные мгновения, заметая белым снегом все заботы, печали и невзгоды уходящего года. Желаю тебе, что бы любовь всегда согревала твоё сердце, душа пела от радости и жизнь засверкала новыми гранями.

***

Желаю в Новом году промокнуть под долларовым дождем, побыть в ворохе листопада удач и почувствовать лавину счастья! Пусть в любое время года тебе сопутствует успех, здоровье и благополучие. Получай наслаждение от каждой минуты в Новом году!

***

С Новым годом! Я знаю – ты на верном пути. Смело иди вперед и добивайся новых вершин в наступившем году, оставив все ненужное за кормой. Желаю тебе в Новом году потрясающих событий, которые сделают тебя еще более счастливым и уверенным в завтрашнем дне!

***

Пусть Новый год будет для тебя очень счастливым: богатым и перспективным, красочным и ярким, мирным и здоровым, волшебным и захватывающим, успешным и удивительным! Пусть он принесет умиротворение, любовь родных и близких, позитив и массу новых идей! Желаю тебе благосклонности судьбы и безграничного счастья в личной жизни. С Новым годом!

***

Отменного здоровья вам в Новом году! Пусть ноги будут сильнее, чтобы пройти новые километры, руки – крепче, чтобы удержать новые призы, голова – отчаянней, чтобы покрыться лавровым венцом. И только сердце пусть остается прежним – горячим!