Выходные в ноябре 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
В ноябре дополнительных выходных не намечается, так что украинцев ждет размеренный рабочий месяц.
Календарь рабочих и выходных дней на ноябрь 2019 в Украине доступен на УНИАН.
Календарь – ноябрь 2019
Всего в ноябре будет 30 дней. 21 день будет рабочим, еще 9 дней – выходные.
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Выходные дни в ноябре 2019 – Украина
Украинцы, работающие по офисному графику, будут отдыхать уже в самом начале месяца. 2 и 3 ноября приходится на субботу и воскресенье. Кроме того, регулярные выходные дни – 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 ноября.
Праздники в ноябре 2019
9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.
17 ноября - День студента
21 ноября - День достоинства и свободы
21 ноября - День служащих Десантно-штурмовых войск ВСУ – праздник украинских десантников
В ноябре отмечается трагическая памятная дата – 24 ноября в Украине и во всем мире чтят память жертв голодоморов.
Как писал УНИАН, по прогнозам астрологов, четырем знакам Зодиака сказочно повезет в ноябре.