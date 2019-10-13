Покров Пресвятой Богородицы: история и приметы праздника

14 октября православные будут праздновать Покрова Пресвятой богородицы. Рассказываем историю праздника и народные приметы этого дня.

14 октября 2019 года православные и греко-католики будут встречать христианский и народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Покрова Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников в христианской традиции. Его полное название - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Читайте такжеВыходные в октябре 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь)

В этот день верующие будут молиться о защите от врагов и придерживаться ряда правил. Мы расскажем об истории праздника, особенностях и важных приметах сопутствующих этому дню.

Покров Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Праздник Покров Пресвятой Богородицы берет свое начало с вторжения киевского князя Аскольда в Византию. По легенде, жители Константинополя понимали, что они обречены и начали молиться Богородице, прося о защите. Чудо этого дня произошло перед самым вторжением в Константинополь: волшебным образом, горожане исчезли. Это объясняют явлением Богородицы жителям Константинополя. Она помогла верующим, укрыв их своим омофором - одеянием для богослужения.

В 910 году византийская империя вела войну с племенами русов. Понимая неизбежное вторжение и жестокую расправу над христианами, византийцы молились всю ночь. Явление Богородицы, описанное святым Андреем, выглядело, как парение Богородицы над людьми в ярком свечении с ангелами и святыми покровителями. Она молилась с остальными верующими и плакала, прося о защите для горожан. После молитвы Богородица сняла с себя покрывало и укрыла им весь город.

Спасенный город уверовал в силу молитвы, а Аскольд со своим войском, шокированный происходящим, принял христианство.

Сам праздник символизирует защиту, которую дает искренняя молитва. Покрова остаются важным элементом в иконописи, объясняющим верующим важность веры и силу молитвы. Омофор, как часть одежды епископов является напоминанием богословам о важности защиты слабых и заблудших. На покрывале изображают кресты и носят поверх остальной церемониальной одежды.

Народные приметы и обычаи на праздник Покрова

На Покрова ожидают похолодание и праздник совпадает с листопадом или первым снегом. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой. До Покровов надо собрать весь урожай и подготовится к холодам.

Народная примета, ставшая наиболее популярной - это снежные Покрова, означающие много свадеб. Как правило, в Украине сезон свадеб начинался зимой, давая возможность собрать урожай и начать приготовления к торжествам.

Хорошая традиция в современном мире - праздновать свадьбу на Покрова. Считается, что семья, созданная в этот день, под защитой у Богородицы. Многие пары специально назначают венчание на Покрова, чтобы укрепить молитву о крепком браке.

Читайте такжеДень Веры, Надежды, Любови и Софии: когда отмечают, история, приметы и что категорически нельзя делать в этот праздник

Покрова Богородицы также считают символом защиты военных от врагов. Не зря, 14 октября празднуют День защитника Украины. Это очень символичная дата, создающая позитивную ассоциацию и совмещающая гражданский праздник с религиозным.

Молитвы о военных часто читаются именно в Покровских храмах, а в горячих точках всегда присутствует икона Покров Пресвятой Богоматери.

Люди заметили особенности, связанные с этим днем, создав приметы, которые до сих пор подтверждаются:

Если на Покрова улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покрова скинут все листья, то год будет легкий, а если не все – к суровой зиме.

До Покрова – осень, после Покрова – зима.

Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и жди первые морозы.

Если на Покров ветер южный – зима будет теплой, северный и восточный – холодной, западный – снежной.

Если на Покров падает снег, то и на Дмитрия (8 ноября) пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерины (7 декабря) снега не будет.

Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро придет.

Какая погода на Покров, такой вся зима будет.

Не утеплишь дом до Покрова – всю зиму будешь мерзнуть.

Если на Покров перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло.

Покрова пришла – посиделки привела.

На Покров последний сбор плодов.

Если детей на Покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Весело Покров проведешь – хорошего жениха найдешь.

Снег в свадьбу на Покров – счастье молодым.

Много снега на Покров – будет много свадеб в следующем году.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

На Покров сильный ветер – будет много невест.

Если сыграть свадьбу на Покров – молодые будут жить душа в душу.

Если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло.

Что можно и что нельзя делать на Покрова

Существуют народные и религиозные запреты на Покрова. Как и на другие религиозные праздники, запрещена домашняя рутинная работа. Нельзя заниматься уборкой и стиркой. Лучше в этот день не шить и не вышивать. Запрещено делать ремонтные и строительные работы. Особенными запретами можно считать запрет давать деньги в долг. Также нельзя отказывать сватам. Девушка отказавшая в этот день, еще три года не выйдет замуж. Желательно не готовить в праздник и отложить все глобальные дела до вечера или до следующего дня.

Можно и даже нужно на Покрова просить у Богородицы здоровья и сил. По традиции, после богослужения женщины делали блины. Незамужние девушки просят скорейшего замужества, а семейные люди окуривают свой дом веточками яблони, чтобы привлечь удачу и счастье.

Ни в коем случае на Покрова нельзя сквернословить, обманывать и обижать окружающих. Особенность этого праздника в том, что Богородица дает просящему и закрывает удачу и солнце от грубого и грешного. Принято отдавать излишки неимущим и не жалеть денег на подаяния.

Покров Пресвятой Богородицы 2019: видео