Преображение Господне: история, значение праздника и традиции Яблочного Спаса

В этот день церковь чтит евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса Христа во всей божественной славе.

Православные христиане сегодня отмечают Преображение Господне - один из 12 крупнейших православных праздников. Слово преображение (греч. Метаморфосис, лат. Transfiguratio) означает "преобразование в другой вид", "изменение формы".

Полное название праздника звучит так: Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Оно всегда отмечается в один и тот же день - 19 августа. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всем его божественном величии.

В народе праздник более известный под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

События праздника Преображения Господня

Праздник Преображения Господня уже в IV веке занимал видное место в церковном календаре, о чем свидетельствует ряд проповедей и поучений.

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Основной смысл этого события заключался в том, что Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество, которое до этого было для них и других последователей совсем неочевидным. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.

Так, Иисус Христос взял с собой трех ближайших учеников - Петра, Иакова и Иоанна - и взошел с ними на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло - как солнце, а одежды стали белыми как снег.

Таким образом, празднованием Преображения Господня церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

Духовный смысл и значение Преображения Господня

Суть Преображения раскрывается в его символах. Гора - это безмолвное, тихое место для молитвы, в котором наш беспокойный ум поможет души соединиться с Богом.

Фавор в переводе означает "чистота", "свет". Тот, кто осознает свои грехи, кается в них и пытается впредь не допускать их повторения, может освободиться от грязи и тогда на него прольется Божественный свет.

Христианское учение считает, что именно приобретение этого света является главной целью человека, смыслом всей ее жизни.

Иконография праздника

На иконах, фресках и миниатюрах Преображения Господня в центре изображается Иисус Христос, стоящий на горе в белоснежных одеждах. По бокам от него расположены пророки, а у подножия горы - лежащие ниц апостолы.

Перед образом Преображения люди просят у Господа защиты от того, что может поколебать веру в Бога, просят укрепления своих сил и немощи в деле спасения души.

Традиции празднования 19 августа

Это традиционный праздник нового урожая - с апостольских времен церковью установлено освящать созревшие плоды - яблоки, груши, сливы, виноград, прежде чем принимать их в пищу, с провозглашением при этом молитвы.

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В Греции и Израиле праздник Преображения Господня приходился на время созревания винограда. Поэтому верующие приносили гроздья в храм как благодарность Богу. В Украине же вместо винограда в церковь принято приносить и освящать яблоки, от чего и пошло народное название праздника - Яблочный Спас.

Согласно народным поверьям, виноград и яблоки нельзя употреблять до 19 августа, есть их можно только после освящения на Преображение Господне.

Кроме того, особенно готовятся к этому дню также пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.