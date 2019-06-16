Сегодня православные отмечают Троицу: традиции и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 16 июня, православные украинцы отмечают один из двенадцати главных праздников года - Троицу. Он посвящен сошествию Святого духа на апостолов, которое было обещано Иисусом Христом в день его Вознесения.

Троица, или Зеленые праздники – это один из главных христианских праздников в Украине. Православные отмечают его на 50 день после Пасхи, а западные христиане – на 57 день. В 2019 году Троица выпадает на воскресенье, 16 июня.

Традиции празднования Троицы

Сегодня православные несут зеленые ветви, а также букеты луговых цветов в храмы для украшения. Также церкви украшают ветками березы, сирени, клена. Это все символизирует обновление души.

По утрам в церквях проводится Божественная литургия, а после нее – особая служба с чтением коленопреклоненных молитв. Священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, а прихожане при этом также встают на колени.

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По традиции, Троицу празднуют три дня. В домах накануне праздника наводят порядок и украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Это все символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота накануне праздника считается поминальным днем. В этот день принято молится за умерших и ставить свечи в церквях за упокой их душ. Особенно молятся за тех, кто умер преждевременной смертью.

В некоторых регионах на Троицу красят яйца, но в большинстве – пекут пироги, готовят рыбные и мясные закуски. Зеленое воскресенье считается днем активности всякой нечисти и зелень, которой украшают дома – это обереги от нечистых сил.

В воскресенье, после праздничной службы, принято ходит в гости, а также устраивать массовые гуляния и ярмарки.

Девушки в старину шли к реке, плели венки и пускали их в воду, чтобы узнать, откуда будут их суженые. К этому дню также пекли караваи и раздавали их незамужним девушкам. Они хранили эти кусочки до свадьбы и замешивали их кусочки в тесто для свадебного каравая. Считалось, что они принесут в новую семью благополучие и любовь.

Второй день праздника называется Клечальный понедельник. Утром в церквях проходят службы, а после нее священники идут на поля и читают молитвы о благословении на будущий урожай.

Третий день называется Богодухов день. Девушки выбирали Тополя – самую красивую незамужнюю девицу, наряжали ее венками, лентами и водили по дворам. Встретить Тополь считалось большой удачей.

Что нельзя делать на Троицу

В эти дни категорически запрещается работать, ругаться и думать о плохом. В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.

В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.

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В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.

А еще на Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.

На Троицу нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.

Но в этот праздник издавна девушки гадали на суженого. А также в старину говорили, что если парень посватался к девушке на Троицу, то их брак будет долгим и счастливым.

Выходные на Троицу

Троица является официальным государственным праздником. Вдобавок по закону, если праздник выпадает на нерабочий день, то выходным становится ближайший рабочий. То есть в дополнение к регулярным выходным суббота-воскресенье украинцы будут отдыхать и в понедельник 17 июня.

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