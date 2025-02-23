Многих удивит, но не в день святого Валентина именины у людей с этим именем, а гораздо позже.

23 февраля в православном календаре именин отмечается День ангела Валентины. Обладательниц этого красивого имени близкие поздравляют с именинами.

УНИАН вспомнил шокирующую историю святой мученицы, а также подготовил на День ангела Валентины открытки с теплыми словами.

История святой Валентины - день ангела и подробности

К сожалению, про жизнь и трагическую смерть Валентины до наших дней дошли лишь обрывки. Известно только, что эта праведная женщина проживала в Палестине, когда там правил император Максимин II Дазы (305-313 гг.). Родом она была из города Кесария.

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Она была известная как благочестивая христианка, за что была обвиненная в непочтении к богам язычников. В итоге ее принудительно привели в суд к местному правителю Фирмилиану, который приказал Валентине принести жертву идолам. Мученицу притащили в храм, однако она бросила камнем в огонь жертвенника.

Это разозлило Фирмилиана. Валентину подвергли избиению, а после и вовсе казнили. Свою судьбу она приняла мужественно и гордо, не изменив своим убеждениям.

С тех пор она является символом стойкости и твердости духа. Валентина является покровительницей людей, которые страдают из-за религиозных гонений, и тех, кого вводят в сомнения.

По случаю того, что сегодня именины Валентины 2025, стоит отметить, что ее имя уходит корнями в Древний Рим. Обычно это приветливые, красивые и добродушные женщины.

Они склонны сопереживать другим, прекрасные рукодельницы, заботливые матери и чудесные жены.

День Валентины - поздравления

Дорогая Валечка, пусть в твоем сердце всегда царит покой, нежность и свет. Желаю тебе мирного неба, чтоб все твои близкие были в порядке и все в твоей жизни было чудесно!

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Валюшка, с именинами тебя! Мы все тебя очень любим и хотим, чтоб в твоей жизни не было ни одной грустной секунды, чтоб любимые были рядом, а ты - всегда улыбалась!

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Валентина, продолжай оставаться такой же светлой, яркой и неподражаемой женщиной! Пускай удача следует за тобой по пятам, вокруг будут только добрые люди, а в кошельке - много денег!

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Милая Валя, мы поздравляем тебя с твоим Днем ангела! Пусть твоя святая тезка всегда оберегает тебя от зла и отводит от тебя плохих людей! Не теряй веры и присутствия духа!

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