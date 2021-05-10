Какой праздник 10 мая 2021
В этот день в мире отмечаются День «Доверяйте своей интуиции», Всемирный день движения «За здоровье», Всемирный день борьбы с меланомой, Международная неделя коучинга.
Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцВ Мексике, Гватемале, Сальвадоре - День матери, на Мальдивах - День детей, в Азербайджане - Праздник цветов, в Японии - День горничных, в Германии - День книги, в Таиланде - Праздник первой борозды, День хлебопашца, в Израиле - День Иерусалима «Йом Йерушалаим», в США - День штата Вашингтон, День гольфа, День липидов, День уборки в комнате, День креветок, День женского обследования, День печени и лука, День малого бизнеса, во Франции - День отмены рабства, в Микронезии - День Конституции, в Камбодже - Праздник первой борозды, в Кыргызстане - День банковского работника, в Румынии - День национальной независимости.
Памятные даты 10 мая, годовщины и события
В 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий офшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова» из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.
В 1811 году в Англии были введены бумажные деньги.
В 1854 году попал в шторм и затонул парусник «Lady Nugent». Погибли более четырехсот человек.
В 1869 году состоялось торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США.
В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы - Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.
Какой сегодня церковный праздник
Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПравославная церковь 10 мая чтит память апостола Симеона Иерусалимского. В народе день назвали Семен Ранопашец, Вешнее Макошье. Свои прозвища день получил из-за того, что начиналась активная пахота.
Что сегодня нельзя делать
День – конфликтный. Не стоит ссориться с родственниками - это может затянуться надолго.
Приметы на 10 мая
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- по небу быстро плывут облака – к продолжительной непогоде;
- весь день идет дождь – к хорошему урожаю;
- вечером туман - в ближайшие дни будет тепло и ясно.
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