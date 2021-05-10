10 мая - 130-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 235 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 10 мая 2021

В этот день в мире отмечаются День «Доверяйте своей интуиции», Всемирный день движения «За здоровье», Всемирный день борьбы с меланомой, Международная неделя коучинга.

Читайте такжеЦерковные праздники в мае 2021: православный календарь на месяцВ Мексике, Гватемале, Сальвадоре - День матери, на Мальдивах - День детей, в Азербайджане - Праздник цветов, в Японии - День горничных, в Германии - День книги, в Таиланде - Праздник первой борозды, День хлебопашца, в Израиле - День Иерусалима «Йом Йерушалаим», в США - День штата Вашингтон, День гольфа, День липидов, День уборки в комнате, День креветок, День женского обследования, День печени и лука, День малого бизнеса, во Франции - День отмены рабства, в Микронезии - День Конституции, в Камбодже - Праздник первой борозды, в Кыргызстане - День банковского работника, в Румынии - День национальной независимости.

Памятные даты 10 мая, годовщины и события

В 1503 году испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий офшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова» из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.

В 1811 году в Англии были введены бумажные деньги.

В 1854 году попал в шторм и затонул парусник «Lady Nugent». Погибли более четырехсот человек.

В 1869 году состоялось торжественное открытие Первой трансконтинентальной железной дороги США.

В 2008 году активизировался крупнейший вулкан Европы - Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПравославная церковь 10 мая чтит память апостола Симеона Иерусалимского. В народе день назвали Семен Ранопашец, Вешнее Макошье. Свои прозвища день получил из-за того, что начиналась активная пахота.

Что сегодня нельзя делать

День – конфликтный. Не стоит ссориться с родственниками - это может затянуться надолго.

Приметы на 10 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- по небу быстро плывут облака – к продолжительной непогоде;

- весь день идет дождь – к хорошему урожаю;

- вечером туман - в ближайшие дни будет тепло и ясно.

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Автор: Нана Черная