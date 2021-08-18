В этом списке оказались Рыбы, Лев и Весы.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые способны отобрать у мужчины все его деньги.

Рыбы

На первом месте оказались мечтательные Рыбы, которым вовсе не достаточно одних сказок о любви. Они заберут у мужчин абсолютно все - и деньги, и руку, и сердце, и еще что-то. Все до последней капли.

Лев

Львица хочет видеть рядом с собой только обеспеченного мужчину, которые сможет позволить себе спустить на нее неограниченное количество денег. Взамен вы получите яркую женщину, которая будет радовать вас до конца своих дней.

Весы

Эти женщины предпочитают не то как сами деньги, а то как подарки. Подарки, которые дарят только им и больше никому. Например, антиквариат. Вот такой сюрприз они оценят и будут очень счастливы.

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Автор: Диана Могилевич