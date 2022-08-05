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Астрологи назвали три знака Зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов уже августе. Их ждут большие перемены на всех фронтах.

Козерог

Представители этого зодиакального созвездия наконец смогут реализовать все свои планы в рабочей сфере. Вас может посетить гениальная идея, которая поможет вам продвинуться вперед. Вам нельзя в августе терять веру в себя и, желательно, поберечь силы. Вас ждут большие свершения!

Дева

Девы смогут найти баланс между работой и личной жизнью. И если в профессиональной сфере у них все будет ровно и спокойно, то вот в личной жизни их ждет всплеск эмоций. Скорее всего, Девы могут узнать очень приятную новость, которая полностью изменит их жизнь. Возможно, это будет новость о пополнении в семье. Также Девы могут решиться на брак.

Лев

Амбициозные Львы в августе смогут добиться желаемого. Начальство оценит ваши идеи и поможет вам их реализовать. В личной жизни вас ждет настоящий праздник. Любимый человек весь месяц будет окутывать вас своей любовью и заботой. Также в августе Львы смогут вдоволь повеселиться.

Напомним, полнолуние 12 августа навсегда изменит жизнь всех знаков Зодиака.

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