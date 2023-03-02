Что такое зеркальные даты и как правильно вести себя в этот день, чтобы стать счастливой - читайте в материале.

Астрологи говорят, что зеркальные даты - это дни, когда число дня и месяца (а то и года) полностью совпадает. Самой известной зеркальной датой был день 22.02.2022 или 11.11.2011, но существуют, конечно, и другие. Завтра зеркальная дата - первая весной, а это значит, что самая сильная во всем сезоне.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на март 2023, а сегодня расскажем, что нельзя делать в зеркальный день, а какие действия, наоборот, приветствуются.

Что можно и что нельзя делать в зеркальный день

Считается, что зеркальная дата - отличный период для благодарностей. Вы должны поблагодарить Вселенную, саму себя и каждого человека, который делает для вас добро. Также можно попросить прощения, если вы перед кем-то виноваты. Главное - любые поступки и действия в зеркальный день должны быть искренними и честными.

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Запрещается в магический день ссориться, обижаться, сплетничать и провоцировать других людей на конфликт. Оскорблять никого нельзя, как и завидовать. Все, что вы сделаете негативного 03.03.2023, вернется сторицей.

Зеркальная дата - как правильно загадать желание

Эзотерики считают, что 03.03.2023 - день "силы трех троек", поэтому вы можете попросить Вселенную об исполнении самого заветного желания. УНИАН собрал три наиболее действенных способа:

с листом бумаги и огнем - напишите желание на листке белой бумаги, положите под подушку в ночь со 2 на 3 марта, а утром сожгите;

- напишите желание на листке белой бумаги, положите под подушку в ночь со 2 на 3 марта, а утром сожгите; со свечой - в день зеркальной даты сфокусируйтесь на своем желании и, глядя на огонь зажженной свечи, загадайте его;

- в день зеркальной даты сфокусируйтесь на своем желании и, глядя на огонь зажженной свечи, загадайте его; через мантру - останьтесь одни в комнате, закройте глаза и несколько раз вслух произнесите свое желание.

Также есть вариант с зеркалом - вам достаточно просто сесть напротив него и пристально смотреть себе в глаза, методично повторяя задуманное. Аффирмации и любые ритуалы в зеркальную дату работают лучше, чем в другой день, поэтому если умеете делать расклады на картах - смело пользуйтесь навыком.

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