Эти люди знают, как получить желаемое.

Три знака Зодиака оказались в списке главных манипуляторов. И если еще можно понять, что здесь делает расчетливый Скорпион, то как в этом рейтинге оказался добрый и семейный Рак - непонятно.

Скорпион

Скорпионы обожают интригу. При чем абсолютно во всем. В личных отношениях они редко говорят о своих желаниях, чаще заставляя партнера додумываться самостоятельно. Интересно, что таким поведением они привязывают к себе людей, и впоследствии получают от них все, что им нужно.

Близнецы

Близнецов часто сравнивают с "темными лошадками", но с очень хорошими мозгами. Ради своей цели они способны даже на самый коварный обман.

Рак

Раки умеют играть на чужих чувствах, особенно на чувстве вины. Они часто притворяются обиженными жертвами. И в момент, когда люди испытывают к ним жалость, Рак может выудить из них все, что ему нужно. Будьте бдительны с этими манипуляторами!

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Автор: Диана Могилевич