На первом месте оказался упрямый Овен.

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, мужчин которых не затащишь в ЗАГС даже под дулом пистолета. отношения с ними чаще всего - это зря потраченное время.

Овен

Овен оказался на первом месте. Да, они умеют очаровывать женщин своей невероятной харизмой, но свободу они любят больше. Также они обожают женское внимание, поэтому надеяться на то, что вы будете единственной - смешно. Но если вы таки действительно любите представителя этого знака Зодиака, то принимайте его со всеми его недостатками. Вдруг когда-то он над вами сжалится.

Стрелец

Авантюрные Стрельцы сами не знают чего хотят. Сегодня одно, а завтра другое. Они, конечно, до безумия романтичные и нежные, но не стоит так быстро обольщаться. Ко всему прочему, Стрельцы ненавидят быт, поэтому на долгую счастливую жизнь с ними можно не рассчитывать.

Водолей

Даже небеса не знают, что должно произойти в жизни Водолея, чтобы он согласился на брак. Но даже если у него и "выстрелит" такое желание, то глупо полагать, что он станет ручным котиком. Семейные традиции, ваши желания и так далее у него стоят не на первом месте.

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Автор: Диана Могилевич