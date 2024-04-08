Представители некоторых знаков Зодиака хотят самостоятельности и честности в отношениях.

В мире отношений каждый из нас стремится найти свое место, знакомиться с новыми людьми и раскрывать перед ними свою сущность. Каждый имеет свой индивидуальный взгляд на идеальные отношения. Поэтому стоит познакомиться с ними, чтобы понять, чего хотят от своих партнеров знаки Зодиака.

Овен

Этот знак Зодиака желает отношений, которые позволят ему почувствовать весь спектр человеческих эмоций. Они хотят почувствовать наслаждение, грусть, счастье, злость, потому что, по их мнению, это то, из чего состоят любые отношения.

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Овны могут быть очень зависимы от внимания близких для них людей, поэтому им нужен стабильный человек рядом. Люди, которые никогда не будут против попробовать что-то новое, потому что они любят приключения и все неизвестное, и в то же время всегда будут рядом при необходимости.

Телец

Тельцы хотят отношений без глупых игр. Они требуют сосредоточенности и полного погружения. Тельцы готовы отдать вам всю свою душу и даже больше, но им важно знать, что это не зря потраченное время. Они не хотят испытывать сомнений, встречаясь с кем-либо. Им нужны долгие вечерние прогулки, чувственные разговоры и прикосновения и бесконечная любовь.

Близнецы

Отношений, которые будут испытывать их, но в хорошем смысле. Они хотят получить от отношений все возможное и научиться новому, чтобы стать лучше. Близнецы довольно любознательны, поэтому им также важно знать все о человеке, который нравится.

Они не любят, когда их контролируют, но хотят иметь рядом опору, чтобы не провалиться в темноту, когда что-то пойдет не так. Они ненавидят скуку. Поэтому им нужно постоянное веселье.

Рак

Отношений, в которых никто не будет главным, потому что обе стороны важны. Рак хочет внимательного и заботливого человека рядом, который бы уважал его мнение. Ни для кого не секрет, что для них важно иметь особую связь. Отношения, в которых не нужно много говорить, потому что вы оба прекрасно понимаете друг друга и без слов. Им нужна стабильность и полная отдача, потому что они готовы на все ради тех, кого любят.

Лев

Львам нужны эмоциональные, возбуждающие отношения, но в то же время серьезные и честные, когда это необходимо. Львы склонны быть очень строгими к себе, поэтому им также нужен кто-то, кто всегда будет поддерживать их. Они любят показывать свою любовь всеми возможными способами и ждут от вас принятия этой любви. А еще у них бывают резкие перепады в настроении, поэтому они ищут того, кто поймет это и примет их такими, какие они есть.

Дева

Девы хотят отношений, которые будут расти и развиваться со временем, а не стоять на месте. Они хотят, чтобы все их сомнения и неуверенность в себе остались в прошлом, и им больше не было страшно, потому что рядом есть надежный человек. Им нужен тот, кто разложит весь беспорядок в их голове по полочкам, потому что они устали постоянно быть сильными.

Скорпион

Скорпионы хотят верных отношений, в которых царит любовь и принятие. С ними очень трудно, но это лишь потому, что любовь Скорпиона может свести с ума. Они понимают это и стараются, поэтому им нужен тот, кто вовремя скажет им остановиться и крепко обнимет, чтобы они не страдали по пустякам. Они также ценят, когда им дают время, чтобы открыться и не требуют от них всего и сразу.

Весы

Весам нужны комфортные отношения. Они ценят, когда оба человека стараются сделать все возможное, чтобы им двоим было хорошо. Они также хотят наслаждаться маленькими моментами и никогда не станут требовать чего-то невозможного. Потому что им не нужна звезда с неба, им просто нужен человек, с которым можно повеселиться и не переживать из-за постоянных ссор и стрессов.

Рыбы

Отношений, в которых другие будут смотреть на них и говорить: "Они реально очень влюблены". При этом Рыбы понимают, что отношения - это не розовый замок с вечноцветущими розами. Им нужен кто-то, кто будет понимать их и слушать то, что они пытаются донести, и сделает все возможное, чтобы любовь продолжала жить. Рыбы всегда предпочитают горькую правду, а не сладкую ложь, потому что неважно, как вы отреагируете, отношения не могут строиться на неискренности.

Водолей

Отношений, в которых никто не чувствует себя дискомфортно. Им важно, чтобы оба человека могли быть собой и не бояться сказать, что угодно, при этом не получить осуждающего взгляда в ответ. Им также важно, чтобы в отношениях была полная свобода, но не та, в которой ты делаешь все, что хочешь. А та, где ты уважаешь чувства другого человека и не делаешь то, что может его обидеть. Полная независимость и доверие друг к другу - это главное для Водолеев.

Козерог

Козероги стремятся к отношениям, в которых они будут чувствовать себя в безопасности и становиться лучше с каждым днем. Они хотят, чтобы вы знали, что вы можете довериться им во всем. Козероги очень чувствительны и сразу понимают, когда кто-то недостаточно им открыт, поэтому ждут рядом человека, который будет открыт полностью и не будет сомневаться в их намерениях и словах, иначе пострадают только двое.

Стрелец

Представители этого знака хотят сильных и искренних отношений, которые не будут для них обузой. Они не боятся быть с одним человеком на всю жизнь, они боятся, что эта жизнь станет серой со временем. Поэтому им важно, чтобы рядом был человек, способный разжигать костер снова и снова. Взамен они сделают все возможное, чтобы вы никогда не чувствовали себя одинокими и всегда знали, как сильно они вас любят.

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