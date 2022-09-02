У них постоянно какие-то проблемы.

Астрологи назвали самые невезучие знаки Зодиака, которых судьба испытывает на прочность в течение всей их жизни. Кто попал в этот список - читайте далее.

Телец

Тельцы попали в этот список не просто так. Эти люди очень любят создавать проблему на ровном месте. Даже если в их жизни все гладко, они найдут к чему придраться, и будут пытаться решить надуманную проблему всеми способами, чаще всего агрессией. Но у них это плохо получается, поэтому им кажется, что судьба буквально каждый день испытывает их на прочность.

Рыбы

Рыбы серьезно не задумываются над своей жизнью. Они привыкли плыть по течению. Но порой им все же приходится выходить из своей зоны комфорта и сталкиваться с реальностью. Вот здесь и начинаются проблемы, потому что Рыбы не привыкли ничего решать. Они не умеют себя вести в стрессовых ситуациях.

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Скорпион

Есть мнение Скорпионов, и оно всегда правильное. Других мнений не существует. И вот здесь таится главная проблема. Скорпионы не умеют общаться с людьми, варьировать в разных ситуациях и решать проблемы с благими намерениями. Они часто проявляют агрессию и упертость, поэтому у них много проблем.

Напомним, всего два знака Зодиака ждет "черная полоса" в сентябре.

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