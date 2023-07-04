Экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН рассказала, какие территории ВСУ могут освободить в июле, будет ли переворот в России, а также когда закончится война в Украине.

Людмила, каким этот месяц будет для Украины?

Есть две истории, о которых стоит сказать. Во-первых, будет продвижение Вооруженных сил Украины и возвращение наших территорий, которые находятся под оккупацией. Это будет что-то масштабное, так как подобных отвоевываний не было уже давно. То есть мы можем вернуть большие города. Как показывает карта "Десятка пентаклей", для Украины это будет очень ценно. Думаю, в этом плане мы продвинемся в Запорожской и Донецкой областях.

Во-вторых, до сих пор есть угроза подрыва Запорожской АЭС. Карты показывают определенный выброс, но он не будет таким глобальным, каким люди себе его представляют. Но, как я понимаю, сейчас происходят некие договоренности на уровне третьих стран, чтобы этого не произошло.

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Вы сказали, что мы начнем возвращать свои территории. А какая судьба у Крыма?

Этот вопрос начал "подвисать", потому что карты показывают Крым как часть договора, чтобы оккупанты не трогали Запорожскую область. То есть пока мы оставляем незаконно аннексированный полуостров в покое, тем самым повышая шансы на то, что не будет подрыва ЗАЭС.

Последнее время Путин, кажется, взбесился - то он подрывает Каховскую ГЭС, то угрожает подрывом Запорожской АЭС. Скажите, может ли он и вовсе применить ядерное оружие?

Это маловероятно. Карты показывают, что Путину дадут возможность забрать какие-то свои деньги в обмен на то, чтобы он не применял ядерное оружие любого вида.

А продолжит ли Россия обстреливать наши города?

В июле обстрелы продолжаться, но они не будут в таких масштабах как раньше. Однако под угрозой приграничные города и Киев.

Недавно в России был переворот, когда Евгений Пригожин пошел на Москву, но тогда он развернулся. Можете сказать, повторится ли подобная ситуация?

Однозначно переворот будет, но ближе к осени. Там будет смена власти. Кроме того, не стоит недооценивать роль Пригожина, потому что он показал, что поход на Москву и переворот вполне реален. Но не могу сказать однозначно, будет ли он принимать непосредственное участие в этом, но курировать точно будет.

Доживет ли Путин до свержения с поста президента?

Да, доживет. С его смертью не все так просто. Она идет по дьяволу. Главное, чтобы нам не предоставили его двойников, а сам Путин не доживал свой век в каком-то другом амплуа.

Скажите, когда мы погоним оккупантов со всех наших территорий?

Этот месяц о том, что мы погоним их с Запорожской и Донецкой областей. Однако будут ожесточенные бои с большими потерями как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Не стоит ждать, что освобождение территорий произойдет за неделю-две. Дальше - больше.

Когда закончится война?

Есть огромная вероятность, что это будет ближе к зиме 2023 года. Когда холодно, боевые действия заканчиваются.