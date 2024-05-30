Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, какие события будут происходить в Украине в первый месяц лета, стоит ли нам ждать каких-то напастей, и какие будут "звоночки" нашей победы.

Для Украины завершились астрологические периоды, которые были направлены на ресурсы, и сейчас мы переходим к новой группе астрологических периодов по годовой карте, говорят астрологи Анна и Алексей Сухановы.

Ранее они говорили, что в период с 28 апреля 2024 года до 8 августа 2024 года мы переходим к группе астрологических периодов, которые могут быть очень продуктивными с военной точки зрения. Они могут создать стратегический перелом в войне, сформировать ясное понимание победы Украины и, в целом, завершить войну.

В июне в Украине изменятся астрологические периоды по годовой карте и подпериоды по основной натальной карте.

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Сейчас в Украине с 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 года идет продуктивный период, который будет давать силу и возможности Украине на поле боя в защите и освобождении своих территории. Этот период связан с напряженной энергией планеты Сатурн, поэтому от нас он требует личных усилий, терпения и выдержки. Однако, несмотря на его энергию, он будет приносить и позитивные плоды.

В это время также будут устранены оставшиеся блоки для Украины, в связи с чем, как полагают астрологи, ограничения на использование оружия только на территории Украины могут быть сняты. В этот период стоит ожидать и появления самолетов F-16, которые лишат россиян преимущества в воздухе и откроют возможности наступательных операций со стороны Украины. Кроме того, поступление новых истребителей устранит возможность обстрелов КАБами приграничных городов.

С 25 июня 2024 года по 8 августа 2024 года по годовой карте Украины будет идти еще один благоприятный астрологический период, связанный с украинскими территориями и их возможным освобождением, улучшением и восстановлением логистики, разминированием, улучшением финансового состояния страны. Это хорошее время для решения вопросов, связанных с урожаем. В военной сфере будет наблюдаться позитивная динамика. Этот период связан с более легкой энергетикой, чем предыдущий. При этом параллельно с этим будут также происходить трансформации в астрологических периодах по основной карте.

Период с 1 июня 2024 по 25 июня 2024 указывает на подъем и решение вопросов, связанных с распределением внутренних ресурсов. Возможно, возникнут коррупционные скандалы, связанные с хищениями - как в военной сфере, так и в других не менее важных областях. В это время может усилиться психологическое противостояние между украинской властью и народом. Этот период также может принести различные неожиданные форс-мажорные события и обстоятельства, которые будут требовать немедленного решения. Он также будет сопровождаться психологическим напряжением.

Период с 25 июня 2024 по 12 июля 2024 года может давать позитивную динамику в военных действиях и в проведении наступательных операций со стороны украинской армии.

Рассматривая астрологические транзиты июня, астрологи видят, что в этом месяце многие планеты находятся в знаке Зодиака Телец. С одной стороны, это позитивно в глобальном плане, в том числе для вопросов отношений, однако эти транзиты могут указывать на активность РФ и попытки наступательных действий, а также наличие ресурсов для этого. Однако к середине июня эта активность снижается.

В целом, астрологические транзиты июня более благоприятны для Украины, особенно транзит Марса через знак Зодиака Овен. Марс для Украины является благоприятной планетой по умолчанию. Когда он в сильных транзитах, он может давать нам силу. При этом Марс по умолчанию неблагоприятная планета для России. Его транзит через знак Зодиака Овен указывает на неожиданные события для РФ, которые могут привести к внезапным потерям разного характера. Похожий транзит был в 2022 году, когда в Украину прибыли первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

В целом в июне в Украину продолжат поступать новые пакеты помощи, однако главное, что ожидается сейчас - это системы Patriot и истребители F-16.

Для России сейчас наблюдается интересная картина с точки зрения астрологических транзитов планет и энергетики. С одной стороны, для нее происходит много позитивных моментов, связанных с годовыми картами. Суть этих транзитов — выдавить своей благоприятностью неблагоприятные энергии и тем самым предоставить стране возможность вернуться на путь стабильного развития. Под неблагоприятностью, скорее всего, подразумевается Путин и тот курс, который он избрал для страны. Это должно помешать возможному наступлению на Украину в будущем, так как после этого в России начнутся внутренние конфликты, и ей будет не до войны с Украиной.

Давайте теперь пройдемся по основным страхам, которые все еще остаются актуальными для украинцев.

• Страх новых наступлений РФ. Россияне действительно собрали ресурсы, которыми можно навести панику, но не захватывать крупные города и территории. Где они их будут использовать – сложно сказать. Они могут продолжить заниматься самоуничтожением в Харьковской области, так как если они перестанут туда посылать своих солдат, то эта небольшая приграничная территория сначала превратится в серую зону, а потом полностью перейдет под полный контроль Украины. Для них это будет очередным вызовом для пропаганды, и им придется искать объяснения того, почему их снова изгнали оттуда. Поэтому, вероятно, они будут держаться до последнего в приграничных районах Харьковской области, хотя итог для них будет одинаковым. Они могут попытаться распределиться по приграничным селам в Сумской области, но ситуация для них там будет еще более неблагоприятной, поэтому вероятность этого крайне мала. В любом случае, все эти маневры не дадут им желаемого. В Украине сейчас есть все необходимое для уничтожения армии РФ и наступления. Поэтому важно сохранять спокойствие, веру, оптимизм, не вестись на истерику блогеров, новостных порталов, при этом не игнорировать оповещения воздушной тревоги.

• Страх проблем с энергетикой. Астрологи действительно видят, что в сложный астрологический период Украины с конца марта по первую половину мая россиянам удалось уничтожить много ТЭЦ, и конечно, их не восстановить за полгода. Однако это не говорит о том, что вопрос с энергетикой не решаем. Сухановы думают, что методы разрешения этого вопроса будут найдены ближе к осени. Возможно, это будет импорт энергии из ЕС, возможно, еще что-то. Поэтому, если осенью и зимой будут какие-то ограничения, то они должны быть незначительными и блэк-аута они не видят.

Давайте теперь разберем основные изменения в астрологических транзитах на июнь.

• 1 июня Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Овен. Марс занимает более сильное и благоприятное положение. Сильный Марс будет способствовать усилению военных энергий. Данный транзит благоприятный для Украины и неблагоприятный для России. В общем, выход планеты Марс из знака Зодиака Рыбы должен положительно отразиться на уменьшении обстрелов городов Украины.

• 12 июня Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Близнецы. В целом для Венеры это легкий и позитивный астрологический транзит несмотря на то, что она немного ослабевает в своем положении. Однако если мы говорим про влияние транзита на ситуацию в Украине, то для нас он более позитивный для ментального состояния людей.

• 14 июня Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Близнецы. Данный транзит благоприятный для всего, что связанно с общением, коммуникациями, СМИ, логистикой. Однако данный транзит также может дать давление со стороны государственных структур на тех, кто работает в IT-сфере.

• 14 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Близнецы. В данном положение Меркурий будет чувствовать себя очень сильно. Поэтому начинается благоприятное время для покупки электроники, техники, всего что связанно с IT-сферой. Хорошее время для старта бизнес-проектов.

• 29 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Рак. Этот знак является сложным для Меркурия, он может уменьшать логичность и рационализм в действиях людей, на первое место могут выходить чувства и эмоции. Транзит Меркурия через знак Зодиака Рак может поднимать вопросы транспортировки грузов через море.

• 29 июня Сатурн (планета порядка, структуры, стабильности, ограничения, дисциплины, ответственности, времени, задержек, народных масс, недр земли, самодисциплины, бесчувственности, несчастных случаев, смерти, горя, стихийных бедствий, экономии, пессимизма, грусти, апатии, плодов кармы) становится ретроградным в знаке Зодиак Водолей. Ретроградный Сатурн может поднимать не доделанные вопросы и дела, однако он также может меньше притормаживать различные процессы в нашей жизни.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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