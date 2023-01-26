По словам Натальи Власенко, февраль будет тяжелым для украинцев.

Астролог Наталья Власенко составила прогноз для Украины на февраль 2023 и назвала самые опасные даты, когда будет много смертей и даже оккупация некоторых городов.

Как написала Власенко на своей странице в Instagram, полнолуние 6 февраля будет давать новую энергию – постепенность, манипуляции, смертность, несчастные случаи, обычный народ под угрозой. Однако Украина получит финаносвую помощь и оружие.

С 14 февраля, по словам эксперта, будет не очень приятная ситуация на небе - на границах с обеих сторон много смертей до двадцатых чисел месяца, какие-то непредсказуемые ситуации. Возможны смерти важных людей на верхушках власти около 16 февраля или просто важные изменения.

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"Похоже на наступление на каких-то территориях на даже двух направлениях, но с какой стороны эти два наступления будут? Накал страстей на границах будет с середины февраля и часть марта. Пожалуй, и "поздравлять" будут (оккупанты, - УНИАН) с годом войны как раз утром, поближе к дате", - сказала Власенко.

Она добавила, что именно конец февраля готовит нас к важным изменениям, они будут происходить и весь март.

"Мы даже можем в феврале потерять какие-то территории из-под контроля. Действительно месяц очень тяжелый по энергиям. Но самая темная ночь перед рассветом", - подытожила астролог.

Напомним, ранее астролог-таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, ждать ли украинцам новых напастей в 2023 году, закончится ли война после смерти Владимира Путина, и когда оккупанты оставят в покое "горячие" украинские города.

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