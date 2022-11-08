Карты Таро пророчат Рыбам шанс проявить свою ответственность, для них 9 ноября станет удачным днем.

9 ноября Водолеев будет ждать много негатива. А вот Тельцам посчастливится получить максимум приятных эмоций. Гороскоп по картам Таро сулит серьезные перемены многим Зодиака.

Овен

На 9 ноября Овнам выпала очень непростая карта - "Восьмерка мечей". Это значит, что вокруг вас могут активизироваться враги, а вы не сможете ничем ответить на все их атаки. Карты Таро предсказывают, что Овнам в этот день придется справляться с проблемами в одиночку и не ждать помощи от окружающих.

Тельцы

Тельцам карты Таро пророчат максимально хороший день. 9 ноября вы сможете пожинать результаты своего труда, получать радость от жизни и наслаждаться приятной компанией. В этот день вы можете планировать следующие шаги для новых успехов.

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Близнецы

9 ноября вас ждет небывалый успех. В этот день, как предсказывают карты, Близнецы получат уникальную возможность изменить свою жизнь, умножить свои материальные сбережения и даже улучшить здоровье. Не игнорируйте момент, берите от жизни все.

Рак

Ракам выпала карта "Маг". Этот день может показаться удачным для хвастовства и славы. Однако не задирайте нос. Несмотря на все соблазны, принимайте похвалу сдержанно.

Лев

Карты Таро пророчат Львам непростой день. 9 ноября вас ждут конфликты. Конкуренция и необходимость доказывать свою правоту могут привести к обострению споров. Не исключены и серьезные скандалы с родственниками.

Дева

Девам выпала карта "Дама кубков". 9 ноября этот знак Зодиака столкнется с новой информацией, получит прозрение. Обращайте внимание на знаки судьбы. В этот день вы можете встретить человека, который кардинально изменит всю вашу жизнь.

Весы

Карты Таро пророчат Весам день решительных действий. 9 ноября вы сможете проявить свой острый ум и наконец освободиться от старых проблем. Однако это будет непросто, обратитесь за помощью к близким и прислушайтесь к их советам.

Скорпион

Для Скорпионов 9 ноября станет счастливым днем. Карты Таро сулят вам небывалую удачу, признание заслуг, славу и успех во всем. Принимайте всю похвалу без эгоизма и властолюбия, иначе удача от вас отвернется.

Стрелец

Будьте терпеливы, внимательны и анализируйте каждое событие, которое вам принесет новый день. 9 ноября вам придется принимать серьезные решения, не бойтесь брать на себя ответственность, но действуйте четко, без эмоций.

Козерог

Козерогов ждут серьезные перемены. Не бойтесь рискнуть и попробуйте наконец осуществить то, о чем вы давно мечтали. Карты Таро пророчат Козерогам все шансы на успех.

Водолей

В этот день вас ждет много негатива. 9 ноября у Водолеев могут произойти слишком резкие перемены, которые едва ли их порадуют. Изолируйте себя от внешних раздражителей, постарайтесь избегать конфликтов и не провоцируйте беду.

Рыбы

Карты Таро пророчат Рыбам шанс проявить свою ответственность. 9 ноября станет удачным днем, однако не думайте, что счастье упадет с неба. Прилагайте усилия и все получится.

Напомним, ранее стало известно, какие три знака Зодиака "озолотятся" до конца недели.

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