Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал расклад на картах Таро и рассказал, что будет с энергосистемой Украины в ближайшее время

Мольфар Макс Гордеев говорит, что ближайшие месяцы будут сложными для энергетической системы Украины. Его видение и расклад карт Таро показывают, что июль будет особенно тяжелым из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Карты "Башня" и "Десятка Мечей" указывают на большие повреждения и необходимость длительных ремонтов.

Июль: время вызовов

Июль, по словам мольфара, будет характеризоваться частыми отключениями электроэнергии во многих регионах Украины. Это касается особенно прифронтовых областей, таких как Харьковская и Одесская, где ситуация остается крайне тяжелой. Карта "Повешенный" символизирует задержки и трудности, которые возникают из-за повреждения ключевых подстанций и линий передачи электроэнергии. Восстановление нормального энергоснабжения потребует значительных усилий и времени.

Август: лучи надежды

"Мои предчувствия и карта "Звезда" указывают на возможное улучшение ситуации в августе. Меры, принимаемые для восстановления энергетической инфраструктуры, начнут приносить плоды. Правительства и международные партнеры активно работают над обеспечением стабильного энергоснабжения. Важно отметить, что стабильность энергосистемы будет зависеть от успешности ремонтных работ и отсутствия новых масштабных атак на инфраструктуру", - говорит Гордеев.

Видео дня

Прогнозы на осень

Осенние месяцы могут принести новые вызовы, продолжил эксперт. Карты "Колесо Фортуны" и "Луна" указывают на возможные неожиданные события и изменения. Если атаки на энергетическую систему продолжатся, ситуация может снова ухудшиться.

"Однако, я чувствую, что украинская власть и международные партнеры готовы к этим вызовам и будут прилагать все усилия для обеспечения стабильного энергоснабжения", - добавил Гордеев.

Вывод

Таким образом ближайшие месяцы будут сложными для энергетической системы Украины, говорит мольфар. Июль будет особенно тяжелым, но в августе можно ожидать некоторое улучшение. Осень принесет новые вызовы, но усилия правительства и международных партнеров направлены на стабилизацию ситуации.

"Мои видения и расклад карт Таро указывают на то, что стабильность и восстановление энергетической системы Украины потребует времени, но есть все шансы на постепенное улучшение", - подытожил эксперт.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Вас также могут заинтересовать новости: