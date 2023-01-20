Каким будет январь у Весов по гороскопу - узнайте в материале УНИАН.

Январь 2023 для Весов будет удачным. У вас наконец-то появится время для решения важных вопросов. С любыми неприятностями - на работе или в личной жизни - вы легко справитесь. Заварите себе чашечку кофе и пусть все идет своим чередом.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В прошлом году вы хорошо потрудились, и вашим успехам даже могут завидовать коллеги. Поэтому вы можете стать предметом сплетен. Не переживайте по этому поводу и не обращайте внимание, как говорится, собака лает - караван идет. Двигайтесь вперёд - вас ждут успешные переговоры и выгодные сделки. Но если планируете сменить работу, то будьте осторожны - есть риск обмана.

Разумно обращайтесь с финансами: может появиться соблазн приобретения красивых, но не слишком полезных вещей. Впрочем, если положительные эмоции от покупки придут вам сил, то почему бы и нет.

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Гороскоп любви на январь 2023

Возможно, раньше из-за работы вы уделяли недостаточно внимания своей семье - это может сейчас отразиться на ваших отношениях не лучшим образом. Но вам не стоит идти на поводу у эмоций, будьте терпеливы и заботливы - и все наладится.

Холостым Весам в январе 2023 звезды сулят случайную встречу с героем вашего романа, или героиней. Возможно, это произойдёт в дороге или в командировке. Только не ищите специально встреч и не форсируйте событий - пусть все идёт своим чередом.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе Весам следует обращать внимание на малейшие проблемы со здоровьем, сейчас нельзя игнорировать даже легкие симптомы его ухудшения - последствия могут быть нехорошие. Если вы работаете, то возможно вам стоит взять отпуск. Постарайтесь найти время, чтобы восстановить организм - пройдите необходимые обследования, сдайте анализы и посетите врачей, к которым никак не можете дойти. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, гулять на свежем воздухе.

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