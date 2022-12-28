Козерогам стоит быть внимательными, судьба хочет их о чем-то предупредить.

В четверг, 29 декабря, когда предновогодняя суета приносит все больше хлопот, Весов ждут ссоры и серьезные огорчения. Козерогам же не стоит ждать беды, но их будут преследовать странные намеки от судьбы. Что ждет другие знаки Зодиака и что сулят карты Таро именно вам - читайте ниже.

Овен

Овнам пора отправиться за покупками и чем-то себя порадовать. Новая одежда, красивая посуда или просто вкусный кекс - вы точно знаете, чего давно хотели. Карты Таро советуют Овнам позаботиться, в первую очередь, о себе.

Телец

Тельцы смогут провести вечер в приятной компании. Возможно, близкий друг окажется именно тем человеком, который станет вашей второй половинкой и подарит много счастья.

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Близнецы

Близнецов ждет испытание на прочность. Вас "завалят" делами и сложными вопросами. Не жалейте сил и работайте на результат, это обязательно оценят.

Рак

Карты Таро советуют Ракам задуматься о своем развитии. Пора найти новое хобби и узнать что-то новое. Вы засиделись на одном месте, что сказывается на плохом настроении и постоянной усталости.

Лев

Львов в четверг ждут неожиданности. Однако будут ли они приятными или станут большим разочарованием - решит воля случая.

Дева

29 декабря Девам лучше отказаться от прогулок и встреч. Вы рискуете случайно вляпаться в скандал, потому потратьте это время не на поиски плохих приключений, а на отдых или быт.

Весы

Весов ждут слезы и упреки. Вы рискуете сильно поссориться с близким человеком. Карты Таро советуют Весам поступать мудро и без лишних эмоций.

Скорпион

В четверг Скорпионам можно отвлечься от рутины. Возьмите выходной, сбегите от всех дел и насладитесь тишиной.

Стрелец

29 декабря Стрельцов ждут романтические приключения. Однако не растворяйтесь в любви, помните о себе и не превращайте роман в цель своей жизни.

Козерог

Козерогам стоит внимательно смотреть по сторонам и слушать все, что им говорят. Судьба будет посылать им странные намеки. Вы можете избежать неприятностей, если правильно поймете все эти намеки.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям денежные потери. Откажитесь от спонтанных трат и необдуманных покупок и не давайте никому в долг.

Рыбы

В четверг Рыбам стоит найти баланс между личной жизнью и карьерой, вы уделяете слишком много времени работе и забываете о второй половинке, которая ждет внимания.

Напомним, ранее астрологи предупредили, что ретроградный Меркурий 29 декабря испортит жизнь некоторым знакам Зодиака.

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