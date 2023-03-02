Рыбам придется поработать над собой.

В пятницу, 3 марта, Весам стоит ждать чудес. А вот Скорпионам стоит готовиться к худшему, их могут ждать разочарования. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнов ждет хорошая новость. Ваша давняя проблема может внезапно решиться. Не обойдется без помощи лучшего друга.

Телец

Тельцам стоит взять выходной и остаться наедине со своими мыслями. Карты Таро сулят этому знаку интересные размышления, вас может озарить вдохновение.

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Близнецы

Близнецы могут потерять деньги. Откажитесь от спонтанных покупок и внимательно следите за своим кошельком. Вы рискуете остаться без своих сбережений, если не начнете взвешивать свои решения.

Рак

Карты Таро сулят Ракам приятный сюрприз. Возможно, вас порадует вторая половинка. Если же у Раков нет партнера, то в этот день они могут его встретить.

Лев

3 марта Львы смогут по-новому взглянуть на людей, которые их окружают. Вы будете невероятно проницательными и сможете узнать секрет, который от вас все скрывали.

Дева

Девам стоит заняться домашними делами. Задумайтесь о ремонте или покупке новой мебели. Вам нужно освежить свое пространство.

Весы

Невероятный день ждет Весов. Поцелуй удачи принесет вам много приятных сюрпризов. Воспользуйтесь всеми шансами, которые для вас подготовила судьба.

Скорпион

Скорпионов может предать лучший друг. Возможно, вы слишком доверяли человеку, который вас попросту использовал.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам спокойный день. Вы можете провести его в кругу своей семьи и на время забыть обо всех делах.

Козерог

Козерогов ждет непростая задача. Вам придется решать не только свои проблемы. Не отказывайте в помощи тем, кто об этом попросит.

Водолей

Водолеи рискуют сильно поссориться со своими друзьями. Вы часто говорите, не обдумывая свои слова. Это сильно обижает окружающих.

Рыбы

Рыбам придется поработать над собой. Вам стоит отказаться от вредных привычек и посвятить этот день не развлечениям, а важным делам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что только два знака Зодиака заживут как в сказке уже этой весной.

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