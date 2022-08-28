Транзит Венеры через подобный участок неба усиливает проявление эго.

Астролог Анна Ефремова рассказала, что с 31 августа Венера перейдет в созвездии Льва, где будет находиться до 24 сентября.

По ее словам, Лев - фиксированное созвездие (дает постоянство), относящееся к стихии огонь. Несмотря на усиление творческого начала, Лев все же недружественное для Венеры созвездие. Транзит Венеры через подобный участок неба усиливает проявление эго.

"Центрированность на собственных чувствах, эмоциональное самоутверждение. Присутствует страстность, даже некоторая театральность проявления чувств, может не хватать искренности. Будьте внимательнее к партнёру и его чувствам. Венера во Льве усиливает субъективное ощущение, что наш партнер нам должен и вот этих "должен" очень много. Чем больше мы требуем, тем меньше получаем. Поэтому задача этого периода быть осознаннее, постоянно ментально удерживая установку: "Мне никто ничего не должен". Это хорошее время для участия в различных творческих программах", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

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Она добавила, что ганданта Венеры, переход планеты из водного созвездия Рак в огненное созвездие Лев, считается неблагоприятным моментом. Не рекомендуется приобретать предметы быта, начинать ремонт (особенно, если он косметический), посещать косметолога, покупать духи и одежду, начинать поездку с целью отдыха. Переход длится с 29 августа по 2 сентября. Эти дни будут неблагоприятны для заключения брака, взятия кредита. Напряжённый период для отношений.

Напомним, только двум знакам Зодиака сказочно повезет в любви уже в сентябре.

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