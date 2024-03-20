Эти знаки рискуют все потерять.

Астрологи назвали три знака Зодиака, жизнь которых в марте этого года пойдет наперекосяк. У них все будет валиться из рук, некоторые даже рискуют потерять работу.

Телец

У Тельцов начинается очень сложный период. Им стоит следить за каждым своим движением и словом, потому что один неверный шаг и они лишатся всего, к чему так долго шли и зарабатывали кропотливым трудом. Вам запрещено ссориться с коллегами, потому что ситуация может усугубиться до такой степени, что вам придется покинуть свое место работы. Будьте добрее, тогда все будет хорошо.

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Стрелец

У Стрельцов слишком много амбиций, но они не всегда знают, как реализовать ту или иную идею. Из-за этого у них может возникать депрессия. Однако Стрельцы очень любят перекладывать ответственность на кого-то другого. Астрологи советуют вам не будить зверя, иначе он просто разорвет вас на клочья. Думайте перед тем, как кидаться на кого-то с обвинениями.

Рыбы

У Рыб тоже все будет несладко. По мнению астрологов, вы рискуете потерять близких людей. Они просто отвернутся от вас, если вы не будете проявлять к ним взаимопонимание и поддержку. Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам.

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