Ближайшие несколько недель принесут им немало сюрпризов.

Тарологи рассказали, что конец сентября и начало октября - звездный час для представителей трех знаков Зодиака. В их жизнь ворвется праздник, а все проблемы и сложности останутся в прошлом. Кто попал в список главных счастливчиков - читайте ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам радостные новости. Вы поймете, что переживать из-за проблем больше не нужно. Все постепенно наладится, жизнь будет дарить вам лишь хорошие подарки.

Не стоит пытаться успеть все и сразу. Ближайшие несколько недель - ваш период покоя. Наблюдайте за тем, как все сложности сводятся на "нет", и не торопите события. Все будет, важно подождать.

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Близнецы

Близнецам улыбнется удача, считают тарологи. Вам точно стоит засучить рукава и браться за любую возможность улучшить свою жизнь. Постарайтесь не упустить все шансы, которые вам подарит судьба.

Не стоит отвлекаться на пустяки и раньше времени праздновать свои успехи. Вы действительно обретете счастье, однако нужно его не спугнуть. Не идите на поводу у соблазнов и завершите все начатое.

Весы

Весам карты Таро сулят невероятные события. Ваша жизнь превратится в праздник, о работе, сложностях и проблемах можете забыть. У вас появится возможность отдохнуть и набраться сил.

Помимо этого, вам очень повезет в любви. Гармония и взаимность в отношениях помогут вам избавиться от комплексов и поверить в себя. Наслаждайтесь этим периодом, он принесет вам немало приятных эмоций!

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