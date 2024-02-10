Им придется бороться с самими собой.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых наступает сложный период в жизни. Они столкнутся с чередой проблем и препятствий, которые могут выбить почву из-под ног.

Рыбы

У Рыб есть не очень хорошая отличительная черта - они любят осуждать людей. Представители этого знака Зодиака никогда не пытаются понять окружающих, войти в их положение, а наоборот давят на них и во всем упрекают. Такое поведение Рыб может привести к тому, что от них все отвернутся. Им придется жить отшельнической жизнью, пока они не изменят свое мировозрение.

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Весы

Весы могут быть очень настойчивыми и требовать от людей то, что они не могут им дать. Как результат - ссоры, переходящие в грандиозные скандалы и вечное недовольство. Этому знаку Зодиака стоит осознать, что никто никому ничего не должен. Тогда у них появится шанс на нормальное общение с людьми и дружбу. А пока они будут плодить в себе горечь и обиды.

Скорпион

У Скорпионов наступает сложный период в профессиональном плане. Звезды сулят вам проблемы на работе, которые могут обернуться увольнением. Постарайтесь не вступать в конфликты и быть более внимательными и ответственными, чтобы избежать негативных последствий.

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