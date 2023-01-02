Рожденные под этими знаками люди получат шанс стать лучшими версиями себя.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых началась "белая" полоса в жизни. На текущей неделе, в период до 8 января включительно, их будет сопровождать удача.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди получат шанс стать лучшими версиями себя.

Счастливчики недели по знаку Зодиака

Весьма удачное время наступило для Близнецов. Особенно для их духовных поисков. У представителей данного знака есть все шансы начать новый год с благоприятной ноты. Новые возможности, судьбоносные встречи и знакомства помогут забыть все старые обиды и наконец-то начать долгожданное движение вперед.

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Существенно повысить свои успехи в делах и на любовном фронте смогут Девы. У них будет возможность найти новую работу или же получить повышение. Главное условие – действовать, не останавливаясь перед возможными препятствиями.

В указанный период большая удача ждет Козерогов. Особенно тех, кто занимается или как-то связан с творчеством. В воскресенье астрологи рекомендуют им пополнить силы, расслабиться, чтобы как следует нацелится на новые свершения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с финансовыми проблемами в январе 2023.

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