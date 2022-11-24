Только три знака Зодиака обретут личное счастье.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые уже в ближайшее время получат от своих возлюбленных романтическое предложение о замужестве.

Больше всего повезет Девам, Ракам и Близнецам.

Рак

Раки, которые состоят в отношениях, могут получить предложение руки и сердца самым банальным способом. Например, ваш мужчина пригласит вас в ресторан или бросит кольцо в чашку с кофе. Даже несмотря на не очень романтическую обстановку, вы все равно будете счастливы. А вот одинокие Раки могут отправиться в мини-путешествие, где встретят свою судьбу. Ваш роман будет настолько стремительным, что уже совсем скоро вы можете получить предложение в самом неожиданном месте и когда совсем не будете этого ждать.

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Дева

Девы, все ваше внимание направлено на работу. Из-за этого вы не видите, что происходит вокруг вас. Отвлекитесь немного от рутинных дел, и увидите, что рядом с вами есть человек, для которого вы - целая Вселенная. Дайте ему шанс проявить себя, и, поверьте, вы не пожалеете. Звезды будут сопутствовать тому, чтобы вы были невероятно счастливы и уже в скоро времени заключили брак. А там и до рождения деток недалеко!

Близнецы

Астрологи советуют вам сменить обстановку. Так перед вами не только откроются новые возможности, но и вы сможете реализовать себя в семейном плане. Небесные светила говорят, что вам навстречу уже идет человек, который предназначен вам судьбой. Это будет любовь с первого взгляда. Ваш роман будет настолько бурным, что вы не захотите друг друга никуда отпускать.

Напомним, ранее астрологи назвали самые заботливые знаки Зодиака.

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