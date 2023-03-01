Они будут разочарованы в своих вторых половинках.

В ближайшие дни эти три знака Зодиака стокнутся с предательством. Их жизнь может измениться. Кто столкнется с предательством - читайте ниже.

Овен

Вы можете узнать об измене совершенно случайно. Возможно, вы увидите то, что не следовало. Вам может показаться, что это случайность, но астрологи все же советуют присмотреться ко второй половинке. Поговорите со своим партнером по душам. Возможно, ему чего-то не хватало в ваших отношениях, поэтому он это искал на стороне. Если хотите сохранит отношения, постарайтесь понять переживания своего любимого человека.

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Рак

Вы могли попасть в любовный треугольник из-за своей мнительности. Астрологи говорят, что вы больше думаете о себе, забывая о потребностях своего партнера. Также вы часто обижаетесь без повода. Ваш любимый человек мог искать утешение и новые эмоции с другим человеком. Это выбьет вас из колеи и вряд ли вы сможете это простить. Сделайте работу над ошибками и осознайте, что отношения - это работа двоих людей.

Скорпион

Вы очень вспыльчивый человек, который не всегда контролирует свои эмоции. Это может сыграть с вами злую шутку. Вы можете резко высказываться, обижать, быть в отношениях едва ли не деспотом. Ваша вторая половинка может бояться вашего гнева, поэтому и скрывает то, что у нее может быть кто-то другой. Астрологи советуют вам угомонить свой нрав, быть более дружелюбным и добрым, чтобы наладить отношения с человеком, который важен для вас. Однако не исключено, что ссора по поводу измены все же может состояться. Старайтесь держать себя в руках.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют в ближайшие дни.

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