Небывалое счастье в год кролика повезет найти не всем, но есть те, у кого есть все шансы поймать удачу за хвост.

2023 год - год черного водяного Кролика. Этот "зверек" довольно своенравный, повезет далеко не всем. Стать самыми счастливыми смогут три знака Зодиака.

Овен

2023 год станет решающим для Овнов. Если вы сможете побороть лень и преодолеть все трудности, то Кролик подарит много счастья. Важно лишь не сдаваться и не опускать руки. Символ 2023 года будет испытывать Овнов, но по итогу щедро их вознаградит.

Рак

Для Раков 2023 год станет максимально счастливым. Кролик очень любит этот знак Зодиака, а потому не будет ставить палки в колеса. Раки получат шансы стать еще мудрее, заведут друзей и наладят деловые связи. Удача будет вас "преследовать", а потому наслаждайтесь счастьем, но не гонитесь за деньгами.

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Рыбы

2023 год подарит Рыбам много счастья. Вы научитесь преодолевать преграды, без проблем решать спорные ситуации и не бояться трудностей. Все начинания будут успешными, просто доверьтесь судьбе и не впускайте в свою жизнь страхи.

Напомним, ранее стало известно, от каких знаков Зодиака в 2023 году напрочь отвернется удача.

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