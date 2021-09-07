Эти люди быстро загораются и быстро сгорают.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые просто не могут жить без любовных интриг. Они всегда ищут приключения. Но это совсем не значит, что они постоянно изменяют.

Весы

Эти мужчины обожают флирт и все, что с ним связано. Они хотят больше любви, больше внимания, больше нежности. Для них это как глоток воздуха. В противном случае они просто существуют, а не живут. Но будьте готовы к тому, что у них может быть несколько женщин. Но Весы настолько честные, что не станут скрывать от вас свои похождения.

Близнецы

Близнецы каждую свою женщину любят, как последнюю. Каждую даму они воспринимают, как единственную свою любовь и на всю жизнь. И совсем не важно, что каждые полгода у них новая дама сердца. Вот такие вот Близнецы. Но если вам не хватает ярких быстротечных романов, тогда они вполне могут вам подойти.

Стрельцы

Стрельцы быстро загораются и быстро сгорают. Поэтому девушек они меняют довольно часто. Но здесь важно учесть, что они в принципе не изменяют. Они сначала расстанутся с одной дамой, а потом пойдут на поиски другой. И так до бесконечности может длиться.

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Автор: Диана Могилевич