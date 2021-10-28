Они не умеют проявлять свои чувства.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых чаще всего не складываются любовные отношения. Виной тому их закрытость, отстраненность и неумение признаваться в своих чувствах.

Скорпион

Скорпионы могут с головой окунуться в страстные отношения, где приоритетом будет секс. Вот только когда дело дойдет до душевной близости, они начнут давать заднюю. Так уж в жизни Скорпионов складывалось, что их часто предавали, и теперь они бояться, что их сердце снова ранят. Для того чтобы построить отношения с этим знаком Зодиака нужно обладать невероятным терпением. Должно пройти много времени, чтобы они смогли вам открыться и впустить не только в свою жизнь, но и в свою душу.

Близнецы

Это двойной знак Зодиака, который мечется и не может определиться в своих чувствах. С одной стороны они могут испытывать любовь к партнеру, а с другой - сомневаются в этом. Так может длиться очень долго, пока их возлюбленному не надоедят эмоциональные качели. Часто Близнецы просто заигрываются и неосознанно делают людям больно. Но ведь не все готовы совладать с таким характером представителя этого знака Зодиака.

Козерог

Читайте такжеАстрологи рассказали, у кого в 2022 году появится ребенокЭто пессимисты по жизни, которые изначально все очерняют. Они, как и все нуждаются в любви, но никогда не признаются в этом. Они боятся показывать другим свои слабости, поэтому чаще всего ведут себя очень отстраненно. В отношениях с партнером у них немало из-за этого проблем. Вот только Козероги забывают, что рано или поздно их возлюбленному это надоест и он уйдет. Козероги сами все делают для того, чтобы их сердце вновь было разбито.

Напомним, ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые обладают ангельским терпением.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич