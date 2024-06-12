Три знака Зодиака могут расстаться со своими любимыми уже этим летом

Им придется пережить непростой период.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых этим летом наступит "черная полоса" в личной жизни. Они рискуют разорвать отношения со своими любимыми людьми.

Рак

У Раков может возникнуть серьезный разговор с партнером. Звезды говорят, что порой вы зацикливаетесь на своих ощущениях и потребностях и забываете о том, что в каких-то ситуациях вашему партнеру может быть некомфортно. Есть вероятность, что вскоре он захочет с вами это обсудить и, возможно, на повышенных тонах. Конфликт может усугубиться, из-за чего вы примите решение, что вам стоит взять паузу в отношениях.

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Овен

Овны обожают приключения, свободу и независимость. Конечно, у них могут быть серьезные отношения, но чаще всего только потому, что их буквально берут за горло. Совсем скоро Овнам это может надоесть, поэтому они решат, что какое-то время хотят побыть одни. Они разорвут отношения с партнером и отправятся в свободное плаванье.

Близнецы

А вот у Близнецов все будет намного сложнее. Они могут узнать об измене партнера, что очень сильно их ранит. По словам астрологов, Близнецы не смогут найти себе места, будут страдать и впадать в депрессию. Клин клином в данном случае не поможет. Вам просто нужно это пережить и пойти дальше своим путем.

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