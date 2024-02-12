В их жизни начинается "белая полоса".

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже на этой неделе поймают удачу за хвост. Это будет благоприятный период для того, чтобы они достигли своих целей и реализовали свои мечты. Обязательно воспользуйтесь этим шансом!

Лев

На этой неделе Львы заручаться поддержкой окружающих и смогут сделать все то, что задумали ранее. У вас все будет получаться с легкостью, потому что у вас много энергии, энтузиазма, рвения и желания покорить этот мир. Однако действуйте с умом, чтобы не попасть в ловушку собственных иллюзий. Старайтесь более реально смотреть на вещи и трезво оценивать ситуацию. В таком случае у вас все получится на ура.

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Стрелец

Перед Стрельцами откроются новые двери. В профессиональной сфере вы можете стать специалистом номер 1, но для этого нужно немного усерднее поработать. Не бойтесь делиться своими идеями с начальством. Возможно, не все они будут одобрены, однако вам подскажут правильный путь. Прислушайтесь к советам более опытных людей. Тогда вы получите желаемое.

Рыбы

Рыбы - это семейный знак Зодиака, который чтит все традиции. Для них очень важны ценности, забота, уют, внимание и любовь. Ради этого Рыбы готовы многим пожертвовать. Вселенная услышала ваши молитвы и сделает так, чтобы вы почувствовали себя счастливым человеком. Цените то, что имеете, чтобы не потерять.

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