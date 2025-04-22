Трем знакам Зодиака нужно отпустить прошлое

Этим знакам нужно сделать шаг вперед.

Иногда для того, чтобы двигаться вперёд, достаточно одного решительного шага — отпустить то, что давно тянет вниз. Для некоторых знаков Зодиака эта неделя станет символичной.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рак

Видео дня

Вы слишком долго носите в себе обиды, разочарования или сожаления, которые касаются личных отношений. Возможно, вы держитесь за воспоминания, которые не приносят радости, а лишь мешают вам двигаться дальше. Сейчас настал момент сказать себе честно: вы сделали всё, что могли. Пора перестать жить в "тогда" и позволить себе быть счастливыми в "завтра".

Скорпион

Ваш внутренний мир часто уходит в глубину, где таится боль, которую вы не показываете никому. Но прошлое, которое вы упорно не хотите отпускать, больше не делает вас сильнее — оно утомляет. Возможно, пришло время простить — себя или другого человека. Только тогда вы по-настоящему почувствуете, что снова управляете своей жизнью.

Рыбы

Вы склонны идеализировать то, что уже давно утратило реальность. Возможно, вы всё ещё надеетесь, что что-то вернётся, что кто-то поймёт, что ситуация изменится. Но карты и звёзды говорят: пора повернуться лицом к будущему. Вы теряете драгоценное "сейчас", удерживая то, что уже не ваше. Отпуская, вы освобождаете место для чудес, которые уже идут к вам.

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