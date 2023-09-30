Над Девами нависла грозовая туча, считают тарологи.

Тарологи составили гороскоп на октябрь и рассказали, что начало месяца принесет немало проблем представителям двух знаков Зодиака. На них может обрушиться тотальное невезение. Кому стоит ждать неприятностей и как избежать беды - читайте ниже.

Дева

Над Девами нависла грозовая туча, считают тарологи. Вы рискуете сильно пострадать из-за ошибок и плохих поступков, которые допускали в прошлом. Они вернутся бумерангом, будьте готовы к этому удару.

Если же вы "чисты" и "безгрешны", то переживать не стоит. Незначительные ссоры с друзьями - единственное, что вам грозит. Постарайтесь не рубить с плеча и сохраняйте спокойствие.

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Водолей

Тарологи советуют Водолеям готовиться к непростым испытаниям. Тотальное невезение может вас сильно огорчить, ведь едва ли вы будете готовы к такому количеству неприятностей.

Вероятно, проблемы настигнут вас из-за того, что кто-то решит вам отомстить. Подумайте, кого вы могли так сильно обидеть. Постарайтесь исправить ситуацию и загладить вину, у вас есть шанс получить прощение.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака поверят в чудо. Начало октября их приятно удивит.

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