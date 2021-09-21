Высока вероятность того, что эти девушки в ближайшее время получат предложение руки и сердца.

Астрологи спешат обрадовать представительниц прекрасного пола. Трем знакам Зодиака повезет в любовных делах уже этой зимой. Если вы долго ждали предложения руки и сердца, то судьба подарит вам шанс выйти замуж.

Овен

Овны известны своим стремлением построить успешную карьеру. Долгие годы эти дамы откладывали семью на потом в надежде добиться успеха и признания. И вот этой зимой лед в их сердце начнет таить, и они захотят простого человеческого счастья. Что ж, мы вас поздравляем. Высока вероятность того, ваш любимый человек еще не разочаровался в совместной жизни с вами и готов перейти на новую ступень ваших отношений.

Рак

Чувственные Раки всегда на первое место ставят семью. Они очень заботливы, внимательны и всегда готовы оказать поддержку своему любимому. Наконец этот "проходимец" оценит все ваши старания и поймет, что от вас ему уже никуда не деться. Можете начинать выбирать свадебное платье, так как свадьба не за горами. Этой зимой вас ждет невероятный успех на любовном поприще.

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Дева

Эта зима превратить ваши мечты в реальность. Хотели идеального мужа и послушных деток? Получите и распишитесь. Астрологи лишь рекомендуют вам быть более мягкими, чтобы в самый ответственный момент не спугнуть своего возлюбленного.

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Автор: Диана Могилевич