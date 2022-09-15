Они получают удовольствие от покупок.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обожают покупки. В этот список попали Львы, Козероги и Близнецы.

Лев

Львы привыкли к роскошной жизни. Для них очень важно выглядеть на миллион, поэтому на свой внешний вид они тратят очень много денег. Представители этого зодиакального созвездия готовы потратить космическую сумму на вещи, аксессуары, средства по уходу за собой. Только так они чувствуют себя на высоте.

Козерог

Женщины и мужчины, рожденные под созвездием Козерога, немного отличаются. Если сильная половина человечества равнодушно относится к покупкам, не касающимся их интересов, то женщины сметают полки в торговых центрах. Они очень любят новые и красивые вещи, быстро забывая о старых. Женщины-Козероги не скупятся на подарки самим себе.

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Близнецы

А вот Близнецы скупают все на свете - начиная от ненужных вещей и заканчивая какой-то мелочью. Интересно, что они не только деньги тратят на разную ерунду, но и тащят ее в дом с улицы. Представьте: идут Близнецы по улице, думают о чем-то своем, и вдруг видят, как на дороге лежит монетка. Конечно, они принесут ее в дом и положат на самое видное место.

Напомним, ранее астрологи назвали самые добрые знаки Зодиака.

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