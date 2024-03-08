Звезды будут на их стороне.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых выходные, с 9 по 10 марта, пройдут под счастливой звездой. Небесные светила сулят им прекрасный период, наполненный сюрпризами и романтическими моментами.

Лев

Для Львов очень важна романтика в отношениях и незабываемые эмоции. Поэтому семейные Львы вместе со своими партнерами могут провести время вместе, насладиться общением друг с другом и сделать приятные сюрпризы. А вот одинокие Львы могут встретить свою любовь. Она уже у вас на пороге и скоро постучит в ваше сердце.

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Козерог

Козероги-карьеристы могут сделать что-то такое, что в будущем принесет им большую выгоду. По словам астрологов, вам стоит работать на долгосрочную перспективу. Пусть дела будут идти медленно, но уверенно. Поверьте, вас ждет большое будущее, если вы будете внимательными, не будете бояться экспериментов и думать головой.

Дева

Девы захотят создать уют дома. Сделайте генеральную уборку, разложите все свои вещи, избавьтесь от хлама. К слову, чем быстрее вы избавитесь от старого - тем быстрее в вашу жизнь придет новое, и речь не о вещах. У Дев начинается прекрасный период, когда они будут порхать как бабочки. Берегите это и тех людей, которые подарят вам это ощущение.

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