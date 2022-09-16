В этот список попали Овны, Львы и Скорпионы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются очень смелыми. Они гордо принимают удары судьбы и борятся за справедливость.

Овен

Упрямые Овны ни под какие предлогом не "прогнуться" под обстоятельства. Что бы не случилось в их жизни, они будут бороться за свое место под солнцем до последнего. Конечно, они могут действовать слишком эмоционально, но чаще всего им это не мешает, а даже помогает. Представители этого зодиакального созвездия готовы на все, чтобы победить и выжить в этом непростом мире.

Лев

У Львов есть врожденное чувство справедливости. Если они замечают, что окружающие идут не по тому курсу, то обязательно будут с этим бороться. Они всегда готовы высказать свое мнение, принять серьезное решение. В целом это очень решительные люди, которые пойдут до конца, даже если судьба подкинет им какие-то препятствия.

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Скорпион

Если в решении каких-то жизненных вопросах Скорпионы могут дать заднюю, то если дело доходит до приключений и адреналина, они ломануться без капли страха и сомнений. Это очень рисковые люди, которые обожают экстрим. Кажется, что они ничего не боятся - ни высоты, ни темноты, ничего. Более того, они и окружающих подстрекают на безумные поступки.

Напомним, ранее астрологи назвали главных подкаблучников среди мужчин по знаку Зодиака.

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