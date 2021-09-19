В список счастливчиков попали Лев, Козерог и Овен.

Астрологи убеждены, что в середине сентября 2021 года трем знакам Зодиака очень повезет. Но для этого им нужно обратить внимание на некоторые вещи.

Лев

Львам будет везти в рабочей сфере. Пришло время воплощать в реальность ваши идеи, которые в будущем принесут вам очень хороший доход. Также середина сентября - это благоприятное время для инвестиций в недвижимость. При этом вам стоит обращать внимание на скидки, если захотите сделать какую-то масштабную покупку.

Козерог

Астрологи вам также рекомендуют больше времени посвятить работе. В этот период вы сможете найти решения задач, которые последнее время вас очень выматывали. Несмотря на то, что работы у вас прибавиться, она будет хорошо оплачиваться. При этом руководство начнет ценить вас еще больше.

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Овен

Звезды говорят, что вам пора перестать наступать на одни и те же грабли. Подумайте над тем, что последнее время происходило в вашей жизни и как это все на нее повлияло. Только после того, как вы сможете все переосмыслить, вам удастся справиться с любой проблемой.

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Автор: Диана Могилевич