Близнецам срочно нужно отдохнуть.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 14 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Весов ждет скандал, а Козерогам этот день принесет успех. Что ждет другие знаков Зодиака - читайте ниже.

Овен

Выражение "нашла коса на камень" лучше всего отражает события этого дня. Добиваясь своего, вы натолкнетесь на серьезное противодействие - ваши интересы идут вопреки с чужими. Придется долго бороться, прежде чем вы достигнете договоренности с оппонентом, поэтому будьте готовы отстаивать свои позиции.

Телец

В этот день вас захватит желание избавиться от всего лишнего - сделать генеральную уборку дома, "пересмотреть" окружение, выбросить из головы ненужные мысли. Кстати, четверг подходит также для детокс-процедур и начала диет.

Видео дня

Близнецы

Хотя до выходных еще далеко, но вам уже нужен отдых. Выезжайте на природу, побудьте вдали от городской суеты, насладитесь свежим воздухом и тишиной. Но если возможности отойти от дел хотя бы на один день нет, выберитесь вечером на прогулку.

Рак

В этот день вы настроены по-боевому: критиковать, высказывать претензии и делать замечания вы захотите направо и налево. Контролировать порывы будет трудно, но это не значит, что не стоит даже пытаться. Будьте сдержаннее и добрее к окружающим!

Лев

Если вы справитесь со всеми делами, которые свалятся на вас сегодня - знайте, никакими трудностями вас больше не напугать, и невозможного для вас почти не существует! Можете даже гордиться собой, вы этого заслужили. А если какие-то вопросы останутся нерешенными, не расстраивайтесь, вы и так "разгребли" столько, что другим и втроем не под силу.

Дева

Сегодня вам придется, хотите вы этого или нет, считаться с интересами других. Все попытки пойти напролом встретят ожесточенное сопротивление. Не тратьте силы на бессмысленную борьбу, все равно проиграете, лучше поищите компромисс.

Весы

Очаровательные и улыбчивые Весы рискуют сегодня оказаться в центре скандала, причиной которого станет ревность. Ваша доброжелательность к окружению может быть неверно истолкована, и на выяснение недоразумения придется потратить немало времени.

Скорпион

Не бойтесь напоминать людям об обязанностях, если попытки уклониться от их выполнения тормозят вас на пути к цели. Игнорируйте недовольство, но жестко ставьте на место, когда вам хамят в ответ. Если вы действительно имеете право от них что-то требовать, добивайтесь своего!

Стрелец

Сегодня произойдет какое-то неприятное событие, но звезды не советуют воспринимать это слишком близко к сердцу. Последствия случившегося для вас не столь серьезны, и явно не стоят переживаний.

Козерог

То, что не получалось еще вчера, сегодня обязательно получится. Звезды дают вам зеленый свет во всех делах, какой бы сферы жизни они ни касались. Главное, не идти "по головам", не ограничивать чужие интересы и не пытаться кого-то обмануть, преследуя корыстные цели.

Водолей

Достаточно сложный и опасный день, когда подвох способен скрываться даже там, где его по определению быть не может. Будьте внимательны, проверяйте документы, прежде чем их подписывать, учитесь читать "между строк" и не спешите соглашаться на выгодные, как вам кажется, предложения. Исправить ошибку, сделанную сегодня, удастся очень нескоро, а, возможно, такого шанса не представится вовсе.

Рыбы

Положитесь на интуицию и чувство юмора. Эти качества помогут вам избежать ошибок, не дать себя обмануть, а назревающий конфликт обернуть на шутку. Даже если вы столкнетесь с сильным негативом и не сможете погасить ссору в зародыше, слова, сказанные оппонентом, не особо вас заденут, если вы сможете посмеяться над ситуацией.

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