Попробуйте догадаться, какая порода подойдет для Весов и Дев.

Для знаков Зодиака подобрали породы собак, которые теми или иными особенностями отражают их дух. Читайте дальше, чтобы узнать, какая порода подходит вашему знаку.

Овен - Карельская медвежья собака

Овен найдет общий язык с этой породой, которая, как известно, вступает в драки с животными, намного превышающими их собственный размер. Карельские медвежьи собаки, как и Овны, любят вызов.

Телец - Английский бульдог

Если вы загуглите "какая собака лучше всего подходит для того, чтобы вздремнуть с вами?", английскому бульдогу нет равных. И если вы этот самый человек, который такое гуглит, вы, вероятно, Телец.

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Близнецы - Такса

Любопытные до безрассудства, громкие и способные попадать в неприятности и избегать их, таксы являются идеальным дополнением к этому изменчивому воздушному знаку.

Рак - Кинг-чарльз-спаниель

Рак ищет в собаке то, что ему всегда было нужно в другом человеке; способность интуитивно чувствовать, предсказывать и успокаивать постоянно меняющееся настроение этого водного знака. Нет породы, более подходящей для этой задачи, чем кинг-чарльз-спаниель. Нежные и ласковые, они любят своего опекуна и склонны к легкой активности или безжалостной лени.

Лев - Родезийский риджбек

Львы видят достойного соперника в лице величественного и ласкового родезийского риджбека. Как и львы, они известны своей шерстью и изначально разводились из-за способности выслеживать царя зверей, что делает их грозными домашними животными для львиного прайда.

Дева - Ксолоитцкуинтли

Лучшие породы для этого знака в равной степени умны и гипоаллергенны. Пудель - очевидный выбор, но древний и элегантный ксолоитцкуинтли также отвечает всем требованиям.

Весы - Афганская борзая

Весы являются прирожденными аристократами, и, пожалуй, нет более красивой и аристократической собаки, чем афганская. Это борзые, выведенные для охоты и преследования добычи. Весы, обладающие музыкальными наклонностями, известные похотливостью и уклончивостью, наверняка смогут найти общий язык с этими собаками.

Скорпион - Венгерский пули

Когда Скорпионы общаются с собаками, им лучше всего удается жить с породой, которая столь же своеобразна и проницательна, как и они сами. Венгерский пули прекрасно подходит. Эти собаки невероятно умны, ловки и лояльны, что позволяет им быстро учиться. При этом им нужна твердая, но справедливая рука.

Стрелец - Австралийская овчарка

Эти собаки, как и те, кто родился под знаком Стрельца, обладают ковбойской энергетикой. Безрассудно оптимистичные и безумно любопытные, и собаки, и лучники устремляются в горы, когда веселье заканчивается. Стрельцы - оптимисты, и эти вечно жизнерадостные собаки им точно подходят.

Козерог - Чау-чау

Козероги привносят в Зодиак серьезную отцовскую атмосферу. Кто может лучше идти рядом с ними, чем величественный чау-чау? Они достойные, серьезные и отчужденные. Их отличительные черты включают хмурое, снобистское выражение лица и походку на прямых ногах.

Водолей - Грейхаунд

Стильный и стойкий, с инопланетной привлекательностью, Водолей встречает достойного соперника в грейхаунде. Эти собаки выглядят как современная мебель середины века, и их почитают как за величавую эстетику, независимый темперамент, так и за смертоносную трудовую этику. Водолеи будут уважать и видеть свое отражение в отчужденной автономии этой породы.

Рыбы - Ирландский волкодав

Управляемые Нептуном, Рыбы сильно склоняются к мечтам, а ирландский волкодав - это порода собак, вдохновившая нескольких писателей на готические романы. Эта благородная собака регулярно ищет животных для эмоциональной поддержки, так же как и Рыбы постоянно ищут таких людей.

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