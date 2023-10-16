В целом вторник пройдет легко и спокойно.

Эзотерики составили прогноз на 17 октября 2023 года по картам Таро. Узнайте, что звезды сулят именно вам.

Овен

В этот день вам придется с чем-то или кем-то расстаться. Вы к такому не привыкли, поэтому можете испытывать дискомфорт. Однако выбора у вас нет.

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Телец

Вселенная даст вам знак, как улучшить свою жизнь. Очень важно, чтобы вы были внимательными и с благодарностью принимали все ее подарки.

Близнецы

Вам стоит перестать ждать у моря погоды и все взять в свои руки. Начните действовать и тогда вы увидите, как меняется ваша жизнь. В противном случае ничего не выйдет.

Рак

Вас ждет приятная встреча с хорошими людьми. Среди новых знакомых может оказаться ваш покровитель. Прислушивайтесь к его советам, они будут вам полезны.

Лев

Ищите волшебство в обыденных вещах. Тогда у вас появится больше поводов для радости и хорошего настроение. Все будет хорошо.

Дева

Не пытайтесь стучаться в закрытые двери. Пока вам лучше остановить свой выбор на тех дверях, которые всегда вам открыты. Маленькими шагами к большой победе.

Весы

Вас захлестнет страсть. Поэтому астрологи советуют вам провести время со второй половинкой. Ночь будет незабываемой.

Скорпион

Вы можете разочароваться в каком-то человеке. Не принимайте все близко к сердцу. Вы не виноваты, что люди порой не ценят вашу доброту.

Стрелец

Не будьте слишком упрямыми. Прислушивайтесь к мнению близких людей. Они могут дать вам дельный совет, который спасет вас от поражения.

Козерог

В этот день вы сможете подтвердить свое мастерство. Ваши профессиональные навыки вызовут восторг у начальства. Поэтому завтра вы будете на коне.

Водолей

Ваша фантазия будет на пике. Поэтому не исключено, что завтра вас посетит гениальная идея. Вы сможете сделать значительный рывок вперед.

Рыбы

Не стойте на одном месте. Экспериментируйте, придумывайте что-то, творите, старайтесь. Тогда удача будет на вашей стороне.

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