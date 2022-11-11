12 ноября повезет Овнам и Рыбам, в этот день они смогут открыть в себе новые таланты и получить шанс круто поменять свою жизнь.

12 ноября принесет одним знакам Зодиака серьезные испытания, а другим - приятные эмоции, удачные возможности и массу радости. Кому повезет, а кому стоит готовиться к трудностям - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овнам на 12 ноября выпала карта "Туз мечей". Она символизирует битву и честность. В этот день Вы можете осознать то, о чем раньше даже не догадывались. Используйте новые знания с пользой и тогда вам невероятно повезет.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам непростой день и страдания. 12 ноября вас будут поджидать трудности, однако в конце дня вы сможете решить все проблемы. Страдания сменятся радостью, судьба компенсирует все негативные события чем-то хорошим.

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Близнецы

12 ноября Близнецам придется осознать, что они не всегда правы. Будьте честны с собой, учитесь принимать ошибки и поменяйте свое мышление.

Рак

Раков ждет прекрасный день. 12 ноября могут исполниться ваши сокровенные желания. Карты советуют не зацикливаться на прошлом и начать строить новые планы.

Лев

Карты Таро сулят Львам возможность преумножить свои сбережения. 12 ноября удача будет на вашей стороне, не забывайте о мудрости и смело пожинайте плоды своих стараний.

Дева

Девам стоит опасаться врагов. В этот день они могут попробовать вас одолеть. Но если Девы сумеют дать отпор всем недоброжелателям, то к вечеру они получат приятный отдых.

Весы

12 ноября Весам стоит не терять бдительность. Будьте внимательны, не позволяйте себе отвлекаться на мелочи и не отлынивайте от работы.

Скорпион

Карты Таро пророчат Скорпионам возможность взять власть в свои руки. В этот день вам стоит наладить отношения с окружающими, подружиться с начальством.

Стрелец

Стрельцам выпала очень мистическая карта "Жрица". Вам стоит найти в себе скрытые таланты, попробовать что-то новое и научиться слушать интуицию. Работа с подсознанием поможет Стрельцам лучше понимать этот мир.

Козерог

12 ноября Козерогам придется столкнуться с горькой правдой и снять розовые очки. Это поможет вам осознать все ошибки, а потому не впадайте в отчаянье.

Водолей

Водолеям повезет в финансовых делах, также они смогут улучшить свое здоровье. Займитесь спортом, проведите время с пользой, а вечером позвольте себе немного отдохнуть.

Рыбы

12 ноября карты Таро советуют Рыбам не бояться перемен. В этот день вы сможете круто поменять свою жизнь, получить массу приятных эмоций и провести время с друзьями.

Напомним, ранее стало известно, что только три знака Зодиака встретят свою судьбу уже этой зимой.

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