12 ноября принесет одним знакам Зодиака серьезные испытания, а другим - приятные эмоции, удачные возможности и массу радости. Кому повезет, а кому стоит готовиться к трудностям - читайте в гороскопе по картам Таро.
Овен
Овнам на 12 ноября выпала карта "Туз мечей". Она символизирует битву и честность. В этот день Вы можете осознать то, о чем раньше даже не догадывались. Используйте новые знания с пользой и тогда вам невероятно повезет.
Телец
Карты Таро сулят Тельцам непростой день и страдания. 12 ноября вас будут поджидать трудности, однако в конце дня вы сможете решить все проблемы. Страдания сменятся радостью, судьба компенсирует все негативные события чем-то хорошим.
Близнецы
12 ноября Близнецам придется осознать, что они не всегда правы. Будьте честны с собой, учитесь принимать ошибки и поменяйте свое мышление.
Рак
Раков ждет прекрасный день. 12 ноября могут исполниться ваши сокровенные желания. Карты советуют не зацикливаться на прошлом и начать строить новые планы.
Лев
Карты Таро сулят Львам возможность преумножить свои сбережения. 12 ноября удача будет на вашей стороне, не забывайте о мудрости и смело пожинайте плоды своих стараний.
Дева
Девам стоит опасаться врагов. В этот день они могут попробовать вас одолеть. Но если Девы сумеют дать отпор всем недоброжелателям, то к вечеру они получат приятный отдых.
Весы
12 ноября Весам стоит не терять бдительность. Будьте внимательны, не позволяйте себе отвлекаться на мелочи и не отлынивайте от работы.
Скорпион
Карты Таро пророчат Скорпионам возможность взять власть в свои руки. В этот день вам стоит наладить отношения с окружающими, подружиться с начальством.
Стрелец
Стрельцам выпала очень мистическая карта "Жрица". Вам стоит найти в себе скрытые таланты, попробовать что-то новое и научиться слушать интуицию. Работа с подсознанием поможет Стрельцам лучше понимать этот мир.
Козерог
12 ноября Козерогам придется столкнуться с горькой правдой и снять розовые очки. Это поможет вам осознать все ошибки, а потому не впадайте в отчаянье.
Водолей
Водолеям повезет в финансовых делах, также они смогут улучшить свое здоровье. Займитесь спортом, проведите время с пользой, а вечером позвольте себе немного отдохнуть.
Рыбы
12 ноября карты Таро советуют Рыбам не бояться перемен. В этот день вы сможете круто поменять свою жизнь, получить массу приятных эмоций и провести время с друзьями.
Напомним, ранее стало известно, что только три знака Зодиака встретят свою судьбу уже этой зимой.