Не всем знакам Зодиака повезет в этот день.

Астрологи составили прогноз на 6 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что ждет в этот день именно вас и какую подсказку вам дают карты - читайте далее.

Овен

Вам стоит залечь на дно, так как недоброжелатели активизируются и будут пытаться сделать вам что-то плохое. Не реагируйте остро на их выпады, сохраняйте спокойствие.

Телец

Вы можете попасть в круговорот сплетен. Вероятно, образуется скопление людей против кого-то одного. Но астрологи не советуют вам доверять слухам, полагайтесь исключительно на свою интуицию.

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Близнецы

Ваши близкие последнее время могли чувствовать себя ненужными, потому что вы мало внимания им уделяли. Пришло время наверстать упущенное и провести с ними больше времени.

Рак

В этот день вам не стоит спешить. Проживите его в радости, удовольствии и наслаждение. Посмотрите по сторонам и оцените всю прелесть вашей жизни. Не забывайте и о близких.

Лев

В понедельник вы можете заметить изменения в вашей жизни. Они могут быть связаны с работой, личной жизнью, отношениями с друзьями. Однако не стоит принимать поспешных решений, все же лучше взвесить все "за" и "против".

Дева

Вам стоит контролировать каждое слово, чтобы не обидеть собеседника. В противном случае вы можете нажить себе еще одного врага. Держите язык за зубами.

Весы

Вам рекомендуется обратить внимание на свое здоровье. Если вас что-то тревожит - сразу обращайтесь к врачу. Не ждите, пока все пройдет само по себе.

Скорпион

Судьба может поставить вас перед выбором. Вы будете метаться из угла в угол, так как не сможете решиться на какие-то перемены. Однако сделать это все же придется.

Стрелец

Астрологи советуют вам сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов. Иногда проблемы могут решаться сами по себе. Если вы начнете вникать в них и пытаться что-то сделать - будет только хуже.

Козерог

Вам стоит с полной отдачей воспользоваться шансом, который подарит вам Вселенная. В этот день вы можете реализовать что-то очень важное, что сыграет вам только на руку в будущем.

Водолей

А вот Водолеям в понедельник стоит отдохнуть. Потому что на следующей неделе вас ждет много работы, времени на передышку не будет. Поэтому уже сейчас набирайтесь сил и восстанавливайте свою энергию.

Рыбы

Завтра вы можете найти ответы на вопросы, которые долго не давали вам покоя. Это может быть как что-то хорошее, так и не очень. Однако не расстраивайтесь преждевременно, скоро все наладится.

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