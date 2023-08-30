Овнам стоит заняться своим здоровьем.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа. Тельцы получат счастливый билет и смогут исполнить свою мечту. А Весы рискуют потерять все свои деньги. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на четверг.

Овен

Овнам стоит заняться своим здоровьем. Откажитесь от вредных привычек и начните заниматься спортом. Не жалейте времени и сил на то, чтобы стать лучше.

Телец

Тельцы получат невероятный шанс. Карты Таро считают, что вы сможете вытащить счастливый билет, благодаря которому исполнится ваша заветная мечта. Не упускайте эту возможность!

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Близнецы

31 августа Близнецам придется решать чужие проблемы. Кто-то нуждается в вашей помощи, но вы почему-то не спешите спасать ситуацию. Найдите в своем сердце место для добра, не закрывайте глаза на чужую беду.

Рак

Тарологи советуют Ракам задуматься о глобальных свершениях. Не бойтесь строить планы и думать о будущем. У вас все получится, а проблемы обойдут вас стороной.

Лев

В четверг Львы рискуют нарваться на проблемы. Вас ждет непростой выбор, в результате которого вы либо сумеете избежать неприятностей, либо же погрязнете в них по уши. Не спешите принимать решение.

Дева

Девы получат щедрый подарок. Возможно, вас порадует ваша вторая половинка. Но есть шанс того, что вас ждет хорошее денежное вознаграждение на работе.

Весы

Весам стоит с осторожностью отнестись к авантюрам. Вы рискуете вляпаться в очень неприятную историю и потерять все свои деньги. Не стоит рисковать, удача будет не на вашей стороне.

Скорпион

Тарологи советуют Скорпионам отправиться в путешествие. Не засиживайтесь дома и не тратьте свое время на пустяки. Вам срочно нужны позитивные эмоции.

Стрелец

31 августа Стрельцы сумеют добиться успехов на любовном фронте. Стрела Амура пронзила ваше сердце, но вы пытаетесь делать вид, что это вас не беспокоит. Отдайтесь чувствам и не думайте о плохом.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам шокирующие новости. Что-то вас сильно удивит и даже огорчит. Постарайтесь не впадать в истерику.

Водолей

В четверг Водолеи будут срывать с неба звезды. Вы сможете справиться со всеми проблемами и одолеть любого врага. Действуйте и не слушайте свои страхи.

Рыбы

Рыбам стоит упорно идти к своей цели. Не сворачивайте с пути, даже если вас начнут одолевать сомнения. Доведите дело до конца.

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